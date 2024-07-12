Федерация хоккея Украины хочет лишить Завальнюка званий и наград из-за работы в России: «Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее»

Теги Торпедо Вячеслав Завальнюк сборная Украины КХЛ МХЛ Федерация хоккея Украины Чайка Политика соцсети Хоккей

Федерация хоккея Украины хочет лишить Вячеслава Завальнюка званий и наград.

На этой неделе нижегородская «Чайка» – молодежная команда «Торпедо» – объявила о включении 49-летнего экс-защитника сборной Украины, СКА и магнитогорского «Металлурга» в тренерский штаб. 

«Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности.

Учитывая позорность поступка Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого лица всех спортивных и государственных званий и наград.

В частности, врученного в 2008 году ордена «За заслуги» III степени», – говорится в заявлении ФХУ в соцсети.

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25 комментариев
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Надеюсь, Зеленского лишат должности за то, что работал в России
+56
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+49
"Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности"

Смотря на то, как нынешнее поколение украинцев увлечённо и радостно сносит памятники советским воинам-победителям, т.е. памятники своим дедам, вывод можно сделать ровно противоположный. Манкурты - основа украинского общества.
+50
-9
+41
Иронично слышать про манкуртов от украинской федерации. Украина-это буквально страна-манкурт.
+24
-6
+18
Ответ Георгий Большаков
Надеюсь, Зеленского лишат должности за то, что работал в России
а их это никогда не смущало, предыдущий их президент , как там его, всё время владел бизнесом в России, и ничего.
+21
-4
+17
Ответ fil_spb
"Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности" Смотря на то, как нынешнее поколение украинцев увлечённо и радостно сносит памятники советским воинам-победителям, т.е. памятники своим дедам, вывод можно сделать ровно противоположный. Манкурты - основа украинского общества.
Без рода и племени,таких история стирает и вымывает.
+14
-2
+12
Есть ощущение, что Завальнюк переживёт это👌
+11
-2
+9
Ответ Александр Невский
Хейтеры ваш выход , что скажите о демократии на Украине.
Как можно что-то сказать о том чего нет))
+5
-1
+4
Дебилы, *****!
+4
0
+4
Хейтеры ваш выход , что скажите о демократии на Украине.
+7
-3
+4
Что за Украинский хоккей?
+5
-2
+3
шизострана
+8
-5
+3
А что, там ещё разве есть хоккей? Или это только матчи Сокола на VHS?
+4
-3
+1
Ответ Георгий Большаков
Надеюсь, Зеленского лишат должности за то, что работал в России
вы не понимаете это другое ©
+3
-2
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Комментарий удален модератором
думаю чувак с радостью отдаст все эти медальки, чтобы забыть вна как страшный сон.
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И ножкой притопнули
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У Украины есть хоккей ?
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Ого, я думал манкурт это казахское слово
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Где то с облегчением вздохнул один Вячеслав Завальнюк))
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Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности.
- ну...мы-то знаем в каком обществе им место и где их принимают с рапростёртыми объятиями,
каменты юзеров спортца не дадут соврать...)
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На Кукраине есть хоккей? 😂
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Ответ Le_Mogul
Ого, я думал манкурт это казахское слово
И не говорите; что-то напоминает из паукообразных, сначала подумал.)
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Комментарий удален пользователем
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