Федерация хоккея Украины хочет лишить Завальнюка званий и наград из-за работы в России: «Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее»

Федерация хоккея Украины хочет лишить Вячеслава Завальнюка званий и наград.

На этой неделе нижегородская « » – молодежная команда « » – объявила о включении 49-летнего экс-защитника сборной Украины, СКА и магнитогорского «Металлурга» в тренерский штаб.

«Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности.

Учитывая позорность поступка , Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого лица всех спортивных и государственных званий и наград.

В частности, врученного в 2008 году ордена «За заслуги» III степени», – говорится в заявлении ФХУ в соцсети.