Федерация хоккея Украины хочет лишить Завальнюка званий и наград из-за работы в России: «Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее»
Федерация хоккея Украины хочет лишить Вячеслава Завальнюка званий и наград.
На этой неделе нижегородская «Чайка» – молодежная команда «Торпедо» – объявила о включении 49-летнего экс-защитника сборной Украины, СКА и магнитогорского «Металлурга» в тренерский штаб.
«Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности.
Учитывая позорность поступка Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого лица всех спортивных и государственных званий и наград.
В частности, врученного в 2008 году ордена «За заслуги» III степени», – говорится в заявлении ФХУ в соцсети.
Смотря на то, как нынешнее поколение украинцев увлечённо и радостно сносит памятники советским воинам-победителям, т.е. памятники своим дедам, вывод можно сделать ровно противоположный. Манкурты - основа украинского общества.
- ну...мы-то знаем в каком обществе им место и где их принимают с рапростёртыми объятиями,
каменты юзеров спортца не дадут соврать...)