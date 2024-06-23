Нерс о 3-3 с «Флоридой»: «Эдмонтон» всегда старается быть начеку. Играем на инстинктах, блокируем броски»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Марк Стюарт НХЛ Дарнелл Нерс Хоккей

Защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нерс доволен игрой команды в серии с «Флоридой».

Напомним, «Ойлерс» выиграли три матча подряд против «Пантерс», сравняв счет в финальной серии Кубка Стэнли (3-3). 25 июня команды сыграют в седьмом матче серии. 

«Мы играем на инстинктах, быстро и закрываемся, а когда нужно блокировать бросок, парни ставят блоки, и это хорошо. Мне нравится то, что мы делаем, и я думаю, что даже когда мы добиваемся успеха, мы всегда стараемся развиваться и быть начеку. 

Марк Стюарт (ассистент главного тренера «Ойлерс» – Спортс) проводит отличную работу по подготовке нас к игре. Все было хорошо, мы действовали инстинктивно, быстро, закрывали все вокруг, но мы должны сделать это снова», – сказал защитник «Эдмонтона» после 6-го матча финальной серии Кубка Стэнли.

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