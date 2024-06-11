Плющев о Бобровском и MVP плей-офф: «Достаточно здравомыслящих людей, смотрящих хоккей, а не играющих в политику. Возможен вариант, но вряд ли»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон Сергей Бобровский Владимир Плющев НХЛ Политика Хоккей

Владимир Плющев оценил перспективы Сергея Бобровского выиграть приз MVP плей-офф.

«Флорида», за которую играет российский голкипер, ведет 2-0 в финальной серии против «Эдмонтона».

В общей сложности в этом плей-офф Сергей Бобровский провел 19 матчей (2 – на ноль), пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 91,6% бросков.

– Я думаю, у него шансы очень высокие [на «Конн Смайт Трофи»] Бобровский – это не полкоманды, а 4/5 команды.

Та игра, которую он демонстрирует на столь высоком уровне, достойна уважения и внимания всех специалистов.

– Не помешает ли российское гражданство Бобровскому при борьбе за титул MVP?

– Я думаю, там достаточно здравомыслящих людей, которые смотрят хоккей, а не играют в политику. Возможен, конечно, такой вариант, но это вряд ли.

Бобровский проведет эту серию в том режиме, в котором проводит, и однозначно получит самую высокую оценку специалистов.

– Можно ли Бобровского назвать сильнейшим вратарем мира?

– На сию минуту, думаю, что да, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Причем здесь политика. Если Флорида, то у Боба отличные шансы. Если Нефтянка, то без вариантов
0
0
0
На МВП есть три кандидата: Бобровский, Верхаге и Барков.
0
0
0
Если Барков выбыл, то на сегодняшний день Боб главный претендент на МВП
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий