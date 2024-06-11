Плющев о Бобровском и MVP плей-офф: «Достаточно здравомыслящих людей, смотрящих хоккей, а не играющих в политику. Возможен вариант, но вряд ли»

Владимир Плющев оценил перспективы Сергея Бобровского выиграть приз MVP плей-офф.

« », за которую играет российский голкипер, ведет 2-0 в финальной серии против « ».

В общей сложности в этом плей-офф провел 19 матчей (2 – на ноль), пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 91,6% бросков.

– Я думаю, у него шансы очень высокие [на «Конн Смайт Трофи»] Бобровский – это не полкоманды, а 4/5 команды.

Та игра, которую он демонстрирует на столь высоком уровне, достойна уважения и внимания всех специалистов.

– Не помешает ли российское гражданство Бобровскому при борьбе за титул MVP?

– Я думаю, там достаточно здравомыслящих людей, которые смотрят хоккей, а не играют в политику. Возможен, конечно, такой вариант, но это вряд ли.

Бобровский проведет эту серию в том режиме, в котором проводит, и однозначно получит самую высокую оценку специалистов.

– Можно ли Бобровского назвать сильнейшим вратарем мира?

– На сию минуту, думаю, что да, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.