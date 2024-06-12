Андрей Светлаков: «ЦСКА навсегда останется для меня родным клубом, но пора двигаться дальше. Прошедший сезон получился плохим»

Андрей Светлаков прокомментировал свое решение покинуть ЦСКА.

В мае нападающий стал игроком «Трактора».

– Тебя можно назвать легендой . Почему принял решение покинуть родной клуб?

– Это решение далось мне непросто. Прошедший сезон в ЦСКА получился плохим, а сейчас началась перестройка.

Я благодарен ЦСКА, он навсегда останется для меня родным клубом, но теперь пора двигаться дальше.

– Каким образом ты покинул команду? Проставлялся или просто написал в командный чат?

– Когда я принял это решение, у нас еще шли тренировки. Я просто попрощался в раздевалке с ребятами, персоналом и тренерским штабом.

В этом году так вышло, что многие игроки покинули ЦСКА, поэтому мы собрались все вместе и попрощались, – сказал нападающий « » .