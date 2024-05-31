Крайдер повторил рекорд «Рейнджерс» по голам в меньшинстве в плей-офф
Крис Крайдер повторил рекорд «Рейнджерс» по голам в меньшинстве в плей-офф.
Нападающий набрал 2 (1+1) балла в пятом матче финала Восточной конференции против «Флориды» (2:3, 2-3).
Теперь на счету Криса Крайдера 3 шайбы в меньшинстве в плей-офф НХЛ в карьере.
Он повторил рекорд «Рейнджерс», установленный Марком Мессье.
Среди действующих игроков он делит первое место по этому показателю с Йоэлем Армией и Эндрю Кольяно.
Не дают Пантерс от синей набрасывать Фоксу и Панарину под подправления Крайдера. И вантаймеры Зибанежада блокируют. А других рабочих вариантов нет.