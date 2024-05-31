Крайдер повторил рекорд «Рейнджерс» по голам в меньшинстве в плей-офф

Теги Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Эндрю Кольяно Марк Мессье рекорды Крис Крайдер Йоэл Армия Хоккей

Крис Крайдер повторил рекорд «Рейнджерс» по голам в меньшинстве в плей-офф.

Нападающий набрал 2 (1+1) балла в пятом матче финала Восточной конференции против «Флориды» (2:3, 2-3). 

Теперь на счету Криса Крайдера 3 шайбы в меньшинстве в плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил рекорд «Рейнджерс», установленный Марком Мессье.

Среди действующих игроков он делит первое место по этому показателю с Йоэлем Армией и Эндрю Кольяно.

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1 комментарий
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Это, конечно, хорошо, но в большинстве всего 2.
Не дают Пантерс от синей набрасывать Фоксу и Панарину под подправления Крайдера. И вантаймеры Зибанежада блокируют. А других рабочих вариантов нет.
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