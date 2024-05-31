Крис Крайдер повторил рекорд «Рейнджерс» по голам в меньшинстве в плей-офф.

Нападающий набрал 2 (1+1) балла в пятом матче финала Восточной конференции против «Флориды» (2:3, 2-3).

Теперь на счету Криса Крайдера 3 шайбы в меньшинстве в плей-офф в карьере.

Он повторил рекорд «Рейнджерс», установленный .

Среди действующих игроков он делит первое место по этому показателю с Йоэлем Армией и .