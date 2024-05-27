«Бостон» сравнял счет в финале PWHL с «Миннесотой» (2-2) – Мюллер забила во 2-м овертайме 4-й игры. Будет решающий матч

Теги результаты матчей Бостон Миннесота Алина Мюллер PWHL Хоккей

«Бостон» сравнял счет в финале PWHL с «Миннесотой» (2-2).

В финальной серии профессиональной женской лиги Северной Америки состоится решающий пятый матч. 

В четвертой игре финала «Бостон» одолел «Миннесоту» (1:0 2ОТ) и сравнял счет в серии (2-2). Автором победного гола стала швейцарка Алина Мюллер.

При этом за минуту до ее шайбы был отменен гол «Миннесоты» – из-за помехи вратарю.

В первом сезоне PWHL приняли участие 6 команд – «Торонто», «Монреаль», «Оттава», «Нью-Йорк», «Бостон» и «Миннесота».

1 комментарий
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Очень классный хоккей команды показывают
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