Тренер Чехии Рулик о выходе в финал ЧМ: «Большое событие для всей команды. Домашняя атмосфера придает нашим игрокам энергию»

Главный тренер сборной Чехии высказался о выходе в финал чемпионата мира.

Чешская команда одержала победу над Швецией (7:3) в полуфинале. В решающем матче хозяева турнира встретятся с Канадой или Швейцарией.

– Вы переживаете лучший момент в тренерской карьере или ваши внутренние ощущения можно сравнить с теми, которые были во время турнира в Канаде с командой U20 полтора года назад?

– Ощущения очень похожи, потому что мы не были в финале с 2001 года. Прошло много лет. Эмоции и ощущения тогда были невероятно сильными, а здесь они становятся еще сильнее благодаря домашней атмосфере. Арена, люди... Они придают нашей команде, игрокам, такую энергию, какой мы не испытывали в Галифаксе.

Там мы были гостями, а Канада играла дома. Они чувствовали поддержку, а мы – нет. Это позволяет команде подняться на несколько уровней. Для всей команды, для всех игроков выход в финал – это большое событие, – сказал Радим Рулик.