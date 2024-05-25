Тренер Чехии Рулик о выходе в финал ЧМ: «Большое событие для всей команды. Домашняя атмосфера придает нашим игрокам энергию»

Теги Сборная Швеции по хоккею Сборная Чехии по хоккею ЧМ по хоккею Радим Рулик Хоккей

Главный тренер сборной Чехии высказался о выходе в финал чемпионата мира.

Чешская команда одержала победу над Швецией (7:3) в полуфинале. В решающем матче хозяева турнира встретятся с Канадой или Швейцарией. 

– Вы переживаете лучший момент в тренерской карьере или ваши внутренние ощущения можно сравнить с теми, которые были во время турнира в Канаде с командой U20 полтора года назад? 

– Ощущения очень похожи, потому что мы не были в финале с 2001 года. Прошло много лет. Эмоции и ощущения тогда были невероятно сильными, а здесь они становятся еще сильнее благодаря домашней атмосфере. Арена, люди... Они придают нашей команде, игрокам, такую энергию, какой мы не испытывали в Галифаксе.

Там мы были гостями, а Канада играла дома. Они чувствовали поддержку, а мы – нет. Это позволяет команде подняться на несколько уровней. Для всей команды, для всех игроков выход в финал – это большое событие, – сказал Радим Рулик.

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи бывшему тренеру Авангарда в финале :)
0
0
0
Состав конечно будь здоров
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий