Макдона получил высшее образование, он играл за команду университета с 2007 по 2010 год: «Потребовалось несколько дополнительных лет, но, наконец, я окончил университет»
Защитник «Нэшвилла» Райан Макдона получил высшее образование.
Хоккеист окончил Висконсинский университет в Мадисоне. Он получил свой диплом на церемонии в минувшие выходные.
Райан Макдона отыграл три сезона за команду университета (с 2007 по 2010 год), после чего подписал контракт с «Рейнджерс».
Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020 и 2021).
«Потребовалось несколько дополнительных лет, но, наконец, я окончил университет.
Я бы не смог этого сделать без поддержки моей семьи и друзей. Спасибо Висконсинскому университету за отличные выходные!» – написал Макдона.
В минувшем регулярном чемпионате 34-летний защитник набрал 32 (3+29) очка в 74 матчах при полезности «+19». В 6 играх плей-офф он сделал 1 передачу.
Фото: соцсеть Райана Макдоны
Почему-то кажется, что из него получится хороший тренер по завершении карьеры игрока.