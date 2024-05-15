Макдона получил высшее образование, он играл за команду университета с 2007 по 2010 год: «Потребовалось несколько дополнительных лет, но, наконец, я окончил университет»

Теги светская хроника Нэшвилл фото НХЛ Райан Макдона NCAA Хоккей

Защитник «Нэшвилла» Райан Макдона получил высшее образование.

Хоккеист окончил Висконсинский университет в Мадисоне. Он получил свой диплом на церемонии в минувшие выходные.

Райан Макдона отыграл три сезона за команду университета (с 2007 по 2010 год), после чего подписал контракт с «Рейнджерс».

Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020 и 2021).

«Потребовалось несколько дополнительных лет, но, наконец, я окончил университет.

Я бы не смог этого сделать без поддержки моей семьи и друзей. Спасибо Висконсинскому университету за отличные выходные!» – написал Макдона.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний защитник набрал 32 (3+29) очка в 74 матчах при полезности «+19». В 6 играх плей-офф он сделал 1 передачу.

Фото: соцсеть Райана Макдоны

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8 комментариев
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Думаю, Молнии искренне жалеют, что не имели возможности оставить его в составе. По-моему, во многом из-за его ухода, Лайтнинг слабеют год от года. Хедман не молодеет, Сергачев не прибавляет... чего уж там, даже я, болельщик Рейнджерс, искренне жалею, что Макдона уже давно не в команде. Классный защитник с настоящими кубковыми яйцами, теперь ещё и с высшим образованием)
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Это как у нас в институте поговорка была - первые десять лет трудно, а потом привыкаешь)
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Ответ Jose Shark
Думаю, Молнии искренне жалеют, что не имели возможности оставить его в составе. По-моему, во многом из-за его ухода, Лайтнинг слабеют год от года. Хедман не молодеет, Сергачев не прибавляет... чего уж там, даже я, болельщик Рейнджерс, искренне жалею, что Макдона уже давно не в команде. Классный защитник с настоящими кубковыми яйцами, теперь ещё и с высшим образованием)
Из тех, кто ушёл, не получилось заменить именно Макдону. Невосполнимая потеря для болтов. До сих пор жалею. Брисбуа очень жёстко поступил.
Почему-то кажется, что из него получится хороший тренер по завершении карьеры игрока.
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Чувак!
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наикрутейщий защитник-домосед.
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играл бы КХЛ, уже бы несколько диплома купил бы и военник в подарок бы дали
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Ответ Jose Shark
Думаю, Молнии искренне жалеют, что не имели возможности оставить его в составе. По-моему, во многом из-за его ухода, Лайтнинг слабеют год от года. Хедман не молодеет, Сергачев не прибавляет... чего уж там, даже я, болельщик Рейнджерс, искренне жалею, что Макдона уже давно не в команде. Классный защитник с настоящими кубковыми яйцами, теперь ещё и с высшим образованием)
всегда не любил его,т.к Рейнджеры всегда Вашингтон выбивали 😂но защитник он отличный
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Ответ Барин
Из тех, кто ушёл, не получилось заменить именно Макдону. Невосполнимая потеря для болтов. До сих пор жалею. Брисбуа очень жёстко поступил. Почему-то кажется, что из него получится хороший тренер по завершении карьеры игрока.
очень жестко поступил Гортон, когда обменял Мактрака на мешок шайб
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