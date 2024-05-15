Макдона получил высшее образование, он играл за команду университета с 2007 по 2010 год: «Потребовалось несколько дополнительных лет, но, наконец, я окончил университет»

Защитник «Нэшвилла» Райан Макдона получил высшее образование.

Хоккеист окончил Висконсинский университет в Мадисоне. Он получил свой диплом на церемонии в минувшие выходные.

отыграл три сезона за команду университета (с 2007 по 2010 год), после чего подписал контракт с «Рейнджерс».

Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020 и 2021).

«Потребовалось несколько дополнительных лет, но, наконец, я окончил университет.

Я бы не смог этого сделать без поддержки моей семьи и друзей. Спасибо Висконсинскому университету за отличные выходные!» – написал Макдона.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний защитник набрал 32 (3+29) очка в 74 матчах при полезности «+19». В 6 играх плей-офф он сделал 1 передачу.

Фото: соцсеть Райана Макдоны