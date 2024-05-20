Котканиеми о своем сезоне: «Это было довольно дерьмово. Тяжелый год для меня. Я мог бы быть намного лучше»

Теги Каролина НХЛ Йеспери Котканиеми брань Хоккей

Йеспери Котканиеми оценил свое выступление в сезоне-2023/24.

Нападающий набрал 27 (12+15) очков в 79 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он отметился 1 передачей в 11 матчах.

«В целом, это было довольно дерьмово. Тяжелый год для меня... Я мог бы быть намного лучше.

Я просто постараюсь забыть этот сезон и сосредоточиться на следующем», – сказал нападающий «Каролины» Йеспери Котканиеми о своем сезоне.

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9 комментариев
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Ответ Roo91
Ох, этот замечательный оффершит. Выписать откровенно слабому игроку такую личку, ещё и на 8 лет))
Каролина хотела отомстить Монреалю за оффер Ахо, но в итоге выстрелила себе в ногу) получила долгий невыгодный контракт остановившегося в развитии Котки и отдала 2 драфт пика 1 и 2 раунда
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Ох, этот замечательный оффершит. Выписать откровенно слабому игроку такую личку, ещё и на 8 лет))
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Ответ Einfach Safari
Каролина хотела отомстить Монреалю за оффер Ахо, но в итоге выстрелила себе в ногу) получила долгий невыгодный контракт остановившегося в развитии Котки и отдала 2 драфт пика 1 и 2 раунда
Я о том же, за эти деньги можно было найти классного вратаря, но мы будем надеяться на переломанного Андесрсена
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Отличный сезон, еще пару таких и можно на пенсию))
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Ответ Roo91
Я о том же, за эти деньги можно было найти классного вратаря, но мы будем надеяться на переломанного Андесрсена
Вратарская проблема в Каролине наверно со времен ухода Уорда. Потолок им не давил, иначе бы не появились Бёрнс, Орлов, Кузнецов и другие. Вратарский вопрос никак не связан с контрактом Еспери. Но сам по себе мув оказался дурацкий, кроме хайпа в итоге ничего не принес.
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может это и есть его уровень
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надеюсь, его больше не будет в Каролине
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А говорили, что в Каролине пассажиров нет. Кто бы мог подумать тогда, что Монреалю так сказочно фартанет!
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Ответ Roo91
Ох, этот замечательный оффершит. Выписать откровенно слабому игроку такую личку, ещё и на 8 лет))
А сколько он получает?
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