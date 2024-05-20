Котканиеми о своем сезоне: «Это было довольно дерьмово. Тяжелый год для меня. Я мог бы быть намного лучше»

Йеспери Котканиеми оценил свое выступление в сезоне-2023/24.

Нападающий набрал 27 (12+15) очков в 79 играх регулярного чемпионата. В плей-офф он отметился 1 передачей в 11 матчах.

«В целом, это было довольно дерьмово. Тяжелый год для меня... Я мог бы быть намного лучше.

Я просто постараюсь забыть этот сезон и сосредоточиться на следующем», – сказал нападающий «Каролины» Йеспери Котканиеми о своем сезоне.