«Каролина» продлила контракт с главным тренером Бринд′Амором

«Каролина» продлила контракт с главным тренером Родом Бринд′Амором.

Срок нового соглашения рассчитан на несколько лет.

Тренер возглавляет клуб с 2018 года. При Бринд′Аморе (бывшем капитане команды, выигрывавшем с ней Кубок Стэнли) «Харрикейнс» ни разу не пропустили плей-офф и дважды доходили до финала конференции (2019, 2023 годы).

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли клуб вылетел во 2-м раунде, уступив «Рейнджерс» (2-4).

Ранее сообщалось, что срок нового контракта 53-летнего тренера будет рассчитан на 5 лет.