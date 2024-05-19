«Каролина» продлила контракт с главным тренером Бринд′Амором

Теги Каролина Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

«Каролина» продлила контракт с главным тренером Родом Бринд′Амором.

Срок нового соглашения рассчитан на несколько лет.

Тренер возглавляет клуб с 2018 года. При Бринд′Аморе (бывшем капитане команды, выигрывавшем с ней Кубок Стэнли) «Харрикейнс» ни разу не пропустили плей-офф и дважды доходили до финала конференции (2019, 2023 годы).

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли клуб вылетел во 2-м раунде, уступив «Рейнджерс» (2-4).

Ранее сообщалось, что срок нового контракта 53-летнего тренера будет рассчитан на 5 лет.

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13 комментариев
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Ответ Мадина Уйгурова
Если в следующем сезоне не выиграют чашку, уже не выиграют никогда видимо. Думаю последний шанс дали ему
да,аж на 5 лет шанс..
+9
0
+9
Абсолютно правильное решение! От добра добра не ищут. С ним Каролина будет железно в топе Востока и контендером. Выиграть КС сложно, а вот быть сильной командой постоянно - это заслуга Бриндамора.
+8
-4
+4
Если в следующем сезоне не выиграют чашку, уже не выиграют никогда видимо. Думаю последний шанс дали ему
+3
0
+3
Ответ trav
Абсолютно правильное решение! От добра добра не ищут. С ним Каролина будет железно в топе Востока и контендером. Выиграть КС сложно, а вот быть сильной командой постоянно - это заслуга Бриндамора.
да и топовых тренеров свободных не так и много.
+3
0
+3
Ответ vulturecrow
в первый его сезон. с тех пор команда лучше не стала и не станет при Бриндаморе.
В прошлом сезоне тоже, там проиграла в серии с Флоридой 4:0.
+2
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+2
Ответ vulturecrow
хорошо, и в прошлый сезон. но 4-0 от команды, проигравшей потом финал 1-4 - это очень далеко до чашки. в этот раз второй раунд начали с 0-3. да, потом пару игр выиграли, но сразу было понятно, что дальше не пойдут. но для меня главная проблема Бриндамора - что игроки при нём не прогрессируют. и с вратарями он третий сезон подряд делает очень спорные вещи. в регулярке команда хороша, исправно будет в плове. но для меня это более не контендер. как Виннипег на Западе.
Ахо и Джарвис не прогрессируют? Или может быть Шей и Слевин?
+1
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+1
Интересно, когда тренеров обменивать начнут?)
0
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все правильно сделали.
0
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Ответ trav
Абсолютно правильное решение! От добра добра не ищут. С ним Каролина будет железно в топе Востока и контендером. Выиграть КС сложно, а вот быть сильной командой постоянно - это заслуга Бриндамора.
Только вот постоянный вылет во втором раунде кубка - это не то на что способна Каролина, но с Бриндамором им выше не прыгнуть
+2
-2
0
Ответ Михаил Блинов
Только вот постоянный вылет во втором раунде кубка - это не то на что способна Каролина, но с Бриндамором им выше не прыгнуть
погугли и узнаешь когда они были в Финале Конфы
+2
-2
0
Ответ trav
Ахо и Джарвис не прогрессируют? Или может быть Шей и Слевин?
если бы прогрессировали, то ты бы аргументированно это обосновал. а ты какие-то бестолковые вопросы задаёшь.
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