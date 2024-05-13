Сваймен о толчке Беннетта перед голом «Флориды»: «Я не смог занять позицию в воротах. На повторе это видно»

Джереми Сваймен поделился мнением о спорном голе «Флориды».

«Брюинс» проиграли «Флориде» (2:3) в четвертой игре и уступают со счетом 1-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

На 44-й минуте в третьем периоде «Пантерз» забросили шайбу, сравняв счет в игре – 2:2. Гол при игре в большинстве забил форвард «Флориды» .

В этом эпизоде споры вызвало действие Беннетта, который перед добиванием шайбы в ворота подтолкнул нападающего « » на голкипера .

Арбитры воспользовались просмотром эпизода, но гол все равно был засчитан.

«Я точно не знаю, что произошло. Знаю, что не смог занять свою позицию в воротах. На повторе это видно», – сказал Джереми Сваймен.