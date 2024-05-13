Сваймен о толчке Беннетта перед голом «Флориды»: «Я не смог занять позицию в воротах. На повторе это видно»

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Джереми Сваймен поделился мнением о спорном голе «Флориды».

«Брюинс» проиграли «Флориде» (2:3) в четвертой игре и уступают со счетом 1-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

На 44-й минуте в третьем периоде «Пантерз» забросили шайбу, сравняв счет в игре – 2:2. Гол при игре в большинстве забил форвард «Флориды» Сэм Беннетт.

В этом эпизоде споры вызвало действие Беннетта, который перед добиванием шайбы в ворота подтолкнул нападающего «Бостона» Чарли Койла на голкипера Джереми Сваймена.

Арбитры воспользовались просмотром эпизода, но гол все равно был засчитан.

«Я точно не знаю, что произошло. Знаю, что не смог занять свою позицию в воротах. На повторе это видно», – сказал Джереми Сваймен.

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1 комментарий
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Вообще ужасное решение
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