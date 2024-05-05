Михаил Анисин: «Ковальчук – звезда. Принес «Спартаку» много пользы за такие деньги»

Михаил Анисин оценил выступления Ильи Ковальчука за «Спартак» в сезоне.

40-летний форвард возобновил карьеру в декабре 2023 года.

– Как можно прокомментировать возвращение Ильи Ковальчука в КХЛ?

– Ковальчук отыграл хорошо, забивал голы. За такие деньги принес много пользы, в том числе в раздевалке. В первые матчи надо было его поддержать, а у нас любят осуждать – это плохо, то плохо. Потом он очень хорошо двигался. А если бы он раньше начал играть, то было бы еще лучше.

Ждали, что он будет играть на чемпионате мира-2008 в Квебеке? Такого не бывает. Но он хорошо играл, Ковальчук – звезда. Не каждый забьет столько за 20 матчей. Другое дело, что у него не было партнеров подходящего уровня. В целом мне понравился «Спартак», звено Голдобина, Порядина и Морозова. Было приятно за командой смотреть.

– Стоит Ковальчуку продолжать карьеру?

– Если он сам захочет, найдет мотивацию и проведет серьезную предсезонную подготовку, то почему бы и нет? – сказал обладатель Кубка Гагарина.