Михаил Анисин: «Ковальчук – звезда. Принес «Спартаку» много пользы за такие деньги»

Теги Спартак Михаил Анисин Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Михаил Анисин оценил выступления Ильи Ковальчука за «Спартак» в сезоне.

40-летний форвард возобновил карьеру в декабре 2023 года.

– Как можно прокомментировать возвращение Ильи Ковальчука в КХЛ?

– Ковальчук отыграл хорошо, забивал голы. За такие деньги принес много пользы, в том числе в раздевалке. В первые матчи надо было его поддержать, а у нас любят осуждать – это плохо, то плохо. Потом он очень хорошо двигался. А если бы он раньше начал играть, то было бы еще лучше.

Ждали, что он будет играть на чемпионате мира-2008 в Квебеке? Такого не бывает. Но он хорошо играл, Ковальчук – звезда. Не каждый забьет столько за 20 матчей. Другое дело, что у него не было партнеров подходящего уровня. В целом мне понравился «Спартак», звено Голдобина, Порядина и Морозова. Было приятно за командой смотреть.

– Стоит Ковальчуку продолжать карьеру?

– Если он сам захочет, найдет мотивацию и проведет серьезную предсезонную подготовку, то почему бы и нет? – сказал обладатель Кубка Гагарина.

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5 комментариев
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Миша, деньги на алкашку закончились? Ну уже всем отлизал, кто при бабле.
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"Изгиб гитары жёлтой, я обнимаю нежно." Не туда ты полез Миша.
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Например хоть одну какую пользу он принес ?🧐🧐🧐
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Миша у любого спортсмена "звезда " он или нет , заканчиваются ресурсы физические и психологические того возраста, на котором он когда то играл и это нужно понимать спортсменам любого вида спорта ! Ковальчук надеялся подсуетиться полсезона в Спартаке на былом , но не "прокатило " !
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