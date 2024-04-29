«Ванкувер» одержал 3 победы со старта плей-офф с 3 разными вратарями. Клуб повторил рекорд НХЛ, который сам и установил в 2004 году

«Ванкувер» одержал 3 победы на старте плей-офф с 3 разными вратарями.

В четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с « » (4:3 ОТ, 3-1) ворота «Кэнакс» защищал .

Латвийский вратарь отразил 27 бросков из 30 в своем дебютном матче в плей-офф. Первую победу в серии «Ванкувер» одержал с , вторую – с Кейси ДеСмитом.

Оба вратаря получили травмы и не попали в заявку на 4-ю игру.

Таким образом, « » одержал 3 победы со старта плей-офф с 3 разными вратарями и повторил рекорд , который сам же и установил в 2004 году.

Тогда в серии первого раунда с «Калгари» (3-4) в первом раунде в победных матчах ворота «Кэнакс» защищали Дэн Клутье, Юхан Хедберг и Алекс Олд.

Во всех других сериях в истории был еще только один случай, когда клуб одерживал победы с 3 разными вратарями. В 1972 году это удалось «Чикаго» – Тони Эспозито выиграл 2 матча против «Питтсбурга» (4-0) в четвертьфинале, Гэри Смит и Джерри Дежарден – по одному.