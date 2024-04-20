Фетисов о КХЛ: «Представьте, если растащат «Трактор» или «Автомобилист». Надо ни в коем случае не вдаваться опять в укрепление 2‑3 команд, которые могут разорить тех, кто играет хорошо»

Вячеслав Фетисов назвал главное достижение КХЛ в этом сезоне.

«Иногда у меня получается посмотреть . Самое главное достижение нынешнего плей‑офф – непредсказуемость.

Конечно, сильнейшие команды с двух конференций играют в финале. Порадовали уральцы в этом году – «Автомобилист» и «Трактор».

Команды с небольшими бюджетами доказывают, что при грамотной работе тренера и менеджмента, при умении стратегически отстроить сезон, могут добиваться хороших результатов.

Это большое достижение, мы не должны от этого отходить. Принцип равных возможностей, о котором я говорю не первый, является единственной возможностью прогрессировать.

Поэтому я порадовался результатам в плей‑офф. « » в первом раунде очень хорошо потрепал возможного чемпиона – « ».

Ну и все фавориты вывалились на начальных этапах – « », СКА, . В этом и заключается прелесть и прогресс. Думаю, в этом сила нашего хоккея.

Нам надо это сохранить и преумножить и ни в коем случае опять не вдаваться в укрепление двух‑трех команд, которые могут разорить тех, кто сегодня хорошо играет.

Представьте, если растащат «Трактор» или «Автомобилист». Что будет? Расстройство болельщиков, неудовлетворение тренеров.

Для чего тогда работать, если у тебя в любой момент могут утащить игрока? Я считаю, что это надо прекращать и дать командам строить свой потенциал и влюблять болельщиков в игру.

Если мы опять растащим эти команды, то может быть обратный эффект – болельщики будут недовольны», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.