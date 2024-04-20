Фетисов о КХЛ: «Представьте, если растащат «Трактор» или «Автомобилист». Надо ни в коем случае не вдаваться опять в укрепление 2‑3 команд, которые могут разорить тех, кто играет хорошо»

Теги Ак Барс Металлург Мг ЦСКА СКА Трактор Амур Автомобилист Вячеслав Фетисов КХЛ Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов назвал главное достижение КХЛ в этом сезоне.

«Иногда у меня получается посмотреть КХЛ. Самое главное достижение нынешнего плей‑офф – непредсказуемость.

Конечно, сильнейшие команды с двух конференций играют в финале. Порадовали уральцы в этом году – «Автомобилист» и «Трактор».

Команды с небольшими бюджетами доказывают, что при грамотной работе тренера и менеджмента, при умении стратегически отстроить сезон, могут добиваться хороших результатов.

Это большое достижение, мы не должны от этого отходить. Принцип равных возможностей, о котором я говорю не первый, является единственной возможностью прогрессировать.

Поэтому я порадовался результатам в плей‑офф. «Амур» в первом раунде очень хорошо потрепал возможного чемпиона – «Металлург».

Ну и все фавориты вывалились на начальных этапах – «Ак Барс», СКА, ЦСКА. В этом и заключается прелесть и прогресс. Думаю, в этом сила нашего хоккея.

Нам надо это сохранить и преумножить и ни в коем случае опять не вдаваться в укрепление двух‑трех команд, которые могут разорить тех, кто сегодня хорошо играет.

Представьте, если растащат «Трактор» или «Автомобилист». Что будет? Расстройство болельщиков, неудовлетворение тренеров.

Для чего тогда работать, если у тебя в любой момент могут утащить игрока? Я считаю, что это надо прекращать и дать командам строить свой потенциал и влюблять болельщиков в игру.

Если мы опять растащим эти команды, то может быть обратный эффект – болельщики будут недовольны», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

10 комментариев
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Даёт Локо Григоренко-90,а он идёт вСКА на 52, наверное солнечный Питер очень любит?
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Так боритесь с зарплатами в конвертах и премиями, чтобы СКА и ЦСКА не растаскивали игроков. Ведь только эти два клуба занимаются тем, что забирают лучших у других команд. То называли это базовыми клубами сборной, но сейчас международных турниров нет. Соответственно можно перестать переманивать игроков. Ну или расформируйте два этих клуба
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Так это понятно. Надо об этом сказать СКА
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В первую очередь,Роме это объясните.
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Ответ dinm 8
фанат василича почему задумался о спортивном принципе.
Слова правильные но это утопия. Равноправия в КХЛ не было,нет и не будет. Во первых еще с советских времен армейские клубы элементарно брали игроков из провинции якобысь в армию и если игрок их устраивал он всю карьеру проводил у них, если нет то игрока забирали опять же столичные Спартак, Динамо, Крылья советов, если он и там не приживался то его отправляли либо в Киевский сокол или в сибирь и там он доигрывал как бесперспективный до конца, редко кто возвращался в свой родной клуб после этого. А сейчас вообще легко все происходит игрока просто выкупают или включают админ-ресурс вплоть до снятия губернатора области где находится строптивый клуб, Я думаю в следующем сезоне такие клубы как трактор, автомобилист, авангард, локомотив поплатятся за свою дерзость перспективными игроками лидерами этих клубов и тут нечего неподелать как говорят французы селяви по русски такова жизнь.
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Фитисов сам рванул в нхл , хотя бвл военым офицер, теперь нам впаривает, чтобы некто непокедал трактор и автомобилист. Приндложут в казань или вмоскву за больший котракт любой уедет.
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Фетисов знает, о чём говорит. В "его" время бессменный чемпион СССР ЦСКА тщательно зачищал провинцию от юных хоккейных талантов.
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Ответ Мадина Уйгурова
Так боритесь с зарплатами в конвертах и премиями, чтобы СКА и ЦСКА не растаскивали игроков. Ведь только эти два клуба занимаются тем, что забирают лучших у других команд. То называли это базовыми клубами сборной, но сейчас международных турниров нет. Соответственно можно перестать переманивать игроков. Ну или расформируйте два этих клуба
Мадина выдала базу
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