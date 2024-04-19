Виннипег – Колорадо где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 22 апреля
В понедельник, 22 апреля, сыграют Виннипег и Колорадо в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «MTS Centre».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Виннипег – Колорадо
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Виннипег
- Виннипег – Ванкувер : 4 – 2
- Виннипег – Сиэтл : 4 – 3
- Колорадо – Виннипег : 0 – 7
- Даллас – Виннипег : 0 – 3
- Нэшвилл – Виннипег : 3 – 4
Последние матчи Колорадо
- Колорадо – Эдмонтон : 5 – 1
- Вегас – Колорадо : 4 – 3
- Колорадо – Виннипег : 0 – 7
- Колорадо – Миннесота : 5 – 2
- Колорадо – Даллас : 4 – 7
Прогноз на первый матч Виннипег – Колорадо
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