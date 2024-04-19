Виннипег – Колорадо где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 22 апреля

В понедельник, 22 апреля, сыграют Виннипег и Колорадо в первом матче 1-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «MTS Centre».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Виннипег – Колорадо

Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

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