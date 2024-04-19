Виннипег – Колорадо: прогноз на первый матч 22 апреля 2024, НХЛ, плей-офф

Теги Кубок Стэнли Колорадо НХЛ Ставки на спорт Виннипег Ставки на хоккей Хоккей

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТМ 5,5

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Команды Западной конференции вступают в борьбу за Кубок Стэнли в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени. Первыми свою серию начнут «Виннипег Джетс», которые в регулярном чемпионате заняли второе место на Западе, и один из фаворитов турнира «Колорадо Эвеланш». Команда Рика Боунесса второй год ходит в подающих надежды. В прошлом году ей прочили, как минимум, выход в финал конференции, но «Вегас Голден Найтс» не оставили шансов. В Виннипеге затеяли перестройку и, судя по регулярному чемпионату, она удалась. Но одно дело гладкий сезон и совсем другое плей-офф, когда тебе противостоит Нэтан Маккиннон и компания, которые уже знают как побеждать в турнире. Команда Джареда Беднара по-прежнему вынуждена обходиться без Габриэля Ландескуга, но она весь сезон играет без своего капитана. Если не будет других потерь, то «лавины» имеют все шансы зайти очень далеко. Коэффициенты букмекеров на первый матч серии.

  • победа «Виннипег Джетс» — от 2,39 (Лига Ставок) до 2,50 (Бетсити)
  • победа «Колорадо Эвеланш» — от 2,39 (Лига Ставок) до 2,55 (Olimpbet)

Где смотреть первый матч Виннипег – Колорадо

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Виннипег – Колорадо
Дата проведения
22 апреля, 02.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео
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