Команды из России, Беларуси и Казахстана примут участие в Кубке Третьяка-2024

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Команды из РФ, Казахстана и Беларуси примут участие в Кубке Третьяка-2024.

Первыми в борьбу за трофей вступят хоккеисты 2010 года рождения. С 21 по 27 апреля матчи в возрастной категории U14 примет Екатеринбург.

Кубок Третьяка среди команд 2012 года рождения пройдет в Новокузнецке с 22 по 28 апреля.

29 апреля в Воронеже стартуют команды в возрастной категории U13.

Турнир среди команд 2014 года рождения пройдет с 11 по 17 мая в Ухте и Сосногорске, которые примут матчи Кубка Третьяка впервые.

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