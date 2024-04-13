Металлург Мг – Локомотив где смотреть первый матч, во сколько прямая трансляция, время начала финала Кубок Гагарина 2024 18 апреля
В четверг, 18 апреля, сыграют Металлург Мг и Локомотив в первом матче финала Кубка Гагарина 2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL и KHL Prime.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – Локомотив
- Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.
Кубок Гагарина 2024: все новости
Прогноз на первый матч серии Металлург – Локомотив
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- Дата проведения
- 18 апреля, 17.00, «Арена-Металлург»