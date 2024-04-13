Металлург Мг – Локомотив: прогноз на первый матч 18 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, финал

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (0), ТБ 4,5

Счет в серии 0 – 0

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Все справедливо. В финале Кубка Гагарина 2024 встретятся лучшие команды Востока и Запада, несмотря на то, что на этот раз плей-офф был перекрестным, и в решающем поединке могли сыграть клубы из одной конференции. «Металлург» провел две шестиматчевые серии, в первом раунде команде Андрея Разина удалось пройти хабаровский «Амур», затем взять верх в серии над московским «Спартаком», и семь матчей понадобилось, чтобы преодолеть сопротивление «Автомобилиста» из Екатеринбурга. «Локомотив» сыграл на три игры меньше своих соперников по финалу. Сначала ярославцы в пяти матчах выиграли у ЦСКА, потом сыграли свою семиматчевую серию против омского «Авангарда», а вот в полуфинале в серии с челябинским «Трактором» все получилось неожиданно легко — победа в четырех поединках. Таким образом с 8 апреля «железнодорожники» ждали соперника.

«Металлург» в пятый раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина. Рекорд принадлежит ЦСКА, у которого шесть финалов, при этом дважды магнитогорцы выигрывали трофей. Для главного тренера Андрея Разина это будет первая решающая серия в карьере, ранее он дважды со своими командами проигрывал в первом раунде. «Локомотив» один раз играл в финале, и было это очень давно, в сезоне 2008-2009 годов, когда ярославцы уступили «Ак Барсу» в семи матчах. Зато для наставника «железнодорожников» Игоря Никитина финал будет уже четвертым по счету, да и в целом во время текущего плей-офф он вышел на третье место по числу матчей на вылет. Четвертая игра с «Трактором» стала для него 71-й в карьере. Рекордсмен Зинэтула Билялетдинов, у которого 90 матчей, на втором месте Олег Знарок — 79. Ранее Никитин трижды выходил в финал с ЦСКА и один раз выиграл Кубок в 2019 году, соперником тогда был омский «Авангард».

Все специалисты отмечают, что Разину удалось собрать голодных до побед молодых хоккеистов, причем раскрылись не только многие из них, но и некоторые опытные игроки. Нападающий Денис Зернов забросил 10 шайб и является лидером снайперской гонки. Еще один форвард Дмитрий Силантьев один из лидеров среди бомбардиров, на его счету 14 очков (4 гола и 10 передач). Столько же у шведского защитника Робина Пресса — 3 гола и 11 передач. Голкипер Илья Набоков проводит первый полноценный сезон в КХЛ, первый турнир плей-офф, но при этом показывает высокий коэффициент надежности и процент сейвов — 94. Илья сыграл три матча на ноль, столько же сколько и его визави Даниил Исаев. У «Локомотива» есть свои козыри. У нападающего Максима Березкина тоже 14 очков, но в 16 матчах. В пятерке бомбардиров среди защитников сразу три игрока «Локомотива»: Андрей Сергеев (11 очков), Мартин Гернат (9) и Рушан Рафиков (8). При этом оборона «Локомотива» считается чуть ли не лучшей в плане надежности.

В регулярном чемпионате команды сыграли друг с другом дважды, и каждая выиграла в домашнем поединке. При этом «Металлург» занял первое место на Востоке и получил преимущество своей площадки. Перед финальной серией многие ставят на ярославцев. Учитывается и косвенный показатель. Магнитогорцы играли против пятой команды Востока и провели семь поединков. «Локомотив» одолел шестую в четырех матчах. У гостей предстоящей игры было больше времени на отдых, но, с другой стороны, хоккеисты «Металлурга» находятся в тонусе. Первый матч во многом может определить ход серии. Букмекеры отдают небольшое преимущество гостям, предлагая следующие коэффициенты.

победа «Металлурга» — от 2,60 (Pari, Olimpbet) до 2,70 (Бетсити)

победа «Локомотива» — от 2,41 (Лига Ставок) до 2,45 (Pari)

Где смотреть первый матч серии Металлург – Локомотив

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