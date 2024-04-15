Плющев о финале Кубка Гагарина: «Такого нет, что «Локомотиву» лежит дорожка – будет битва не на жизнь, а на смерть. Долгий отдых может сыграть в минус, теряется игровой тонус»

Теги Металлург Мг Локомотив Автомобилист Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем финале Кубка Гагарина.

Финальная серия до четырех побед начнется 18 апреля. «Локомотив» вышел в финал и сыграет с победителем серии между «Автомобилистом» и «Металлургом» (3-3).

– Нет такого ощущения, что кто бы ни вышел в финал Кубка Гагарина к «Локомотиву», ярославцам все равно уже лежит дорога к кубку?

– Не хочется делать таких категорических заявлений, такого нет, что им лежит дорожка. В общем‑то, я не убежден в том, что финал будет легким.

При любом сопернике в финале, будь то «Металлург» или «Автомобилист», будет битва не на жизнь, а на смерть.

Да и вообще, такой долгий отдых может сыграть не в плюс «Локомотиву», но даже и в минус. Теряется игровой тонус, его не заменит поддержка формы в рамках тренировочного процесса, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

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Вспомните Лос-Анджелес 2012,это к слову про игровой тонус.
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