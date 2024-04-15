Маккиннон сократил до 3 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 138 против 141. У «Колорадо» остался 1 матч, у «Тампы» – 2
Нэтан Маккиннон сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» сделал результативную передачу в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
На счету 28-летнего игрока 138 (51+87) баллов в 81 игре. Он занимает второе место в гонке бомбардиров, лидером является форвард «Тампы» Никита Кучеров (141 очко в 79 играх, 43+98).
У «Лайтнинг» осталось 2 матча в календаре, у «Эвеланш» – один. «Тампа» сыграет с «Баффало» и «Торонто» (оба матча – дома), «Колорадо» – с «Эдмонтоном» (дома).
На третьем месте в гонке бомбардиров идет капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид (130 очков в 74 играх, 31+99). Он пропустил три последних матча из-за травмы. У канадского клуба в календаре остаются 3 матча – с «Сан-Хосе» (дома), «Аризоной» (в гостях) и «Колорадо» (в гостях).
Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).
В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.
Плюс чем больше разрыв в очках будет, тем больше шансов на Харт по итогам сезона. Хотя все равно скорее всего журналисты отдадут Маку этот приз.
Если кучеров в 2 оставшихся матчах наберет 3или4 очка, не факт, что Натан в последней игре выйдет на лёд. Ему и так дадут Харт, Кучерову Арт Росс, а Макди Тед Линдсей трофи (этот трофей дают по голосованию самих игроков).
P.S. На самом деле и такой вариант маловероятен, просто я перестраховщик и хочу, чтобы все было без валидола и с запасом 😁