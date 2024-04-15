Маккиннон сократил до 3 очков отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ – 138 против 141. У «Колорадо» остался 1 матч, у «Тампы» – 2

Теги рейтинги Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» сделал результативную передачу в матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

На счету 28-летнего игрока 138 (51+87) баллов в 81 игре. Он занимает второе место в гонке бомбардиров, лидером является форвард «Тампы» Никита Кучеров (141 очко в 79 играх, 43+98). 

У «Лайтнинг» осталось 2 матча в календаре, у «Эвеланш» – один.  «Тампа» сыграет с «Баффало» и «Торонто» (оба матча – дома), «Колорадо» – с «Эдмонтоном» (дома).

На третьем месте в гонке бомбардиров идет капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид (130 очков в 74 играх, 31+99). Он пропустил три последних матча из-за травмы. У канадского клуба в календаре остаются 3 матча – с «Сан-Хосе» (дома), «Аризоной» (в гостях) и «Колорадо» (в гостях).

Отметим, что «Арт Росс Трофи» (приз для победителя гонки бомбардиров) не делится между двумя или более игроками в случае равенства по очкам. Первый дополнительный показатель – большее количество голов, второй – меньшее количество матчей (в случае равенства по голам).

В случае равенства по обоим показателям, приз получит игрок, забивший свой первый гол в сезоне раньше, чем конкуренты.

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37 комментариев
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Да, травма МакДэвида сделала финиш сезона резко менее интересным - такой долгожданный матч Колорадо-Эдмонтон как-то стал менее долгожданным. И, судя по всему, в нём напрямую судьба Арта решаться уже не будет.
+20
-2
+18
100+ передач, думается, будет гарантией Арт Росса, так что надо их выжимать
+19
-2
+17
Ответ Gustavo Tiburzi
Поздравляем Кучерова с Арт Росс! Заслужил!
Рано пока. Надо с Баффало и Торонто 4-5 очков набить, чтобы запас был.
+20
-3
+17
Арт Росс уже в кармане. Здесь важнее два ассиста в оставшихся двух матчах добить и тем самым сотку передач оформить, став лишь четвертым в истории
+15
-3
+12
Ответ t0ni12
Рано пока. Надо с Баффало и Торонто 4-5 очков набить, чтобы запас был.
9 надо набить, чтобы и запас был и 150 было.
+11
0
+11
Желаю Никите набрать в оставшихся двух играх хотя бы 2 передачи . 100+ передач набирали всего три человека . А 140+ очков - куча народу .Так , что есть шанс присоединиться к легендам .
+7
0
+7
Игра идет трудно, все доигрывают. Тампа - тоже.. Любые очки за радость, но 2 ассиста нужно превозмочь, даже если в обеих играх все ими и ограничится. Удачи Никитосу, даже если харт мимо, все равно при сотке и такой стате - все будут знать, что это - долбанное закулисье
+7
0
+7
Ответ ovi1000
Интрига может возвратится только если Кучу дадут дискву за Уилсона)
Дали бы уже, если бы собирались.
+6
0
+6
Ответ Gustavo Tiburzi
1 очко в 2 матчах достаточно будет
Недостаточно может быть. При равенстве очков выше будет Мак, поэтому если у него перед последней игрой будет -3, то поднапрячься и набрать эти самые 3 очка он вполне может. Минимум 3 нужно, а лучше 5, чтобы реально уже не оглядываться на конкурентов.
Плюс чем больше разрыв в очках будет, тем больше шансов на Харт по итогам сезона. Хотя все равно скорее всего журналисты отдадут Маку этот приз.
+6
0
+6
Никите достаточно в двух играх сделать две передачи, а лучше 2+2.
+4
0
+4
Ответ n1onep
9 надо набить, чтобы и запас был и 150 было.
29 надо
+3
0
+3
Ответ JuVero
Тогда 3-4 очка наберёт, если реально)
Ну так-то насчет 9-ти с моей стороны сарказм был. Думаю тут достаточно 1-2 очка. 4-5 и вряд ли и не понадобится. Маккиннон с Эдмонтоном никогда 7 очков не наберет.
+2
0
+2
Ответ JuVero
29 надо
Не, ну это уже слишком)) Надо реально оценивать силы Никиты.
+1
0
+1
Ответ alex023
Кучеров 2 игры играет до игры Маккиннона, так что всё в руках Никиты(и в руках его партнёров, которые должны забивать после его передач). 3-4 очка в 2 матчах должны хватить.
Жаль что Ягра не достанет
+1
0
+1
Ответ Gustavo Tiburzi
1 очко в 2 матчах достаточно будет
Скорее всего да, но рисковать не стоит.
+1
0
+1
Куч своего не упустит!
+1
0
+1
Кучеров 2 игры играет до игры Маккиннона, так что всё в руках Никиты(и в руках его партнёров, которые должны забивать после его передач). 3-4 очка в 2 матчах должны хватить.
+1
0
+1
У кучерова 17го последняя игра у Нэйтона 18...
+1
0
+1
Никита, твой выход.
0
0
0
Ответ Дмитрий Кутузов
В матче с Баффало, Кучеров может закрыть вопрос Арт Росса)
А может и не закрыть) с Вашингтоном так же все ждали, что уж 2 передачи-то отдаст)) А это выглядит задачей полегче, чем закрыть вопрос Арт Росса
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Ответ Дима Миронов
У кучерова 17го последняя игра у Нэйтона 18...
Если хорошо набрать с Клинками и Листьями, то это не столь важно. МакКиннон крут, но не Супермен и больше 5 вряд ли наберёт. Да и поберегут в случае урожаев Кучерова, вероятно.
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Интрига может возвратится только если Кучу дадут дискву за Уилсона)
+4
-4
0
Ответ Вадим Сидоров
Макди: "Ребята вы тут сами разбирайтесь, а я отдохну до начала плэйофф")
Приготовлюсь к очередному вылету.
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Ответ Эдик Горбачёв
Желаю Никите набрать в оставшихся двух играх хотя бы 2 передачи . 100+ передач набирали всего три человека . А 140+ очков - куча народу .Так , что есть шанс присоединиться к легендам .
10 человек и все легенды
0
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Ответ Den_94
100+ передач, думается, будет гарантией Арт Росса, так что надо их выжимать
МакДи остановился на 99 передачах, а теперь травма. Возможно 1 игру в РС всё таки сыграет.
Если кучеров в 2 оставшихся матчах наберет 3или4 очка, не факт, что Натан в последней игре выйдет на лёд. Ему и так дадут Харт, Кучерову Арт Росс, а Макди Тед Линдсей трофи (этот трофей дают по голосованию самих игроков).
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Ответ frol92
Недостаточно может быть. При равенстве очков выше будет Мак, поэтому если у него перед последней игрой будет -3, то поднапрячься и набрать эти самые 3 очка он вполне может. Минимум 3 нужно, а лучше 5, чтобы реально уже не оглядываться на конкурентов. Плюс чем больше разрыв в очках будет, тем больше шансов на Харт по итогам сезона. Хотя все равно скорее всего журналисты отдадут Маку этот приз.
если Никитос уйдет в отрыв очков на 8, то эксперты возможно еще почешут репу насчет харта. тут больше 100 пасов Никиты станут выглядеть гораздо весомее 50 шайб Натахи. И конечно же плюсом отрыв баллов от ближайшего по команде.
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Теперь понял😁
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Ответ Рассол Уэстбрик
Арт Росс уже в кармане. Здесь важнее два ассиста в оставшихся двух матчах добить и тем самым сотку передач оформить, став лишь четвертым в истории
Если Маккиннон в последней игре наберет три очка, а Кучеров, не дай бог, получит травму, то где же в кармане?
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Ответ Александр Базилий
Итак при игре в запасе разрыв в 3 очка)) зачем 4-5? Думаете Мак наберёт 7 очков против эдмонтона?🧐
Семь-то очень вряд ли, но в весёлый дыр-дыр сыграть могут на 5-6 очков Мака. Особенно, если выйдут без МакДрайза, РНХ, Бушара и т.п.
P.S. На самом деле и такой вариант маловероятен, просто я перестраховщик и хочу, чтобы все было без валидола и с запасом 😁
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Ответ t0ni12
Рано пока. Надо с Баффало и Торонто 4-5 очков набить, чтобы запас был.
Итак при игре в запасе разрыв в 3 очка)) зачем 4-5? Думаете Мак наберёт 7 очков против эдмонтона?🧐
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