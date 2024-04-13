Шестеркин отразил 33 броска из 35 с «Айлендерс» и отбил буллит Пелека в 3-м периоде – затем Панарин сравнял счет

Теги Рейнджерс НХЛ Адам Пелек Игорь Шестеркин Мэтью Барзэл Хоккей

Игорь Шестеркин отбил 33 броска и буллит Адама Пелека в матче против «Айлендерс».

«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Российский голкипер Игорь Шестеркин отбил 33 броска в этом матче, в том числе отбил буллит Адама Пелека на 13:04 третьего периода при счете 1:2, после чего Артемий Панарин сравнял счет и перевел игру в овертайм.

Кроме того, вратарь «Рейнджерс» отразил опасный бросок Мэтью Барзэла за 8 секунд до конца овертайма.

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