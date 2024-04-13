Шестеркин отразил 33 броска из 35 с «Айлендерс» и отбил буллит Пелека в 3-м периоде – затем Панарин сравнял счет
Игорь Шестеркин отбил 33 броска и буллит Адама Пелека в матче против «Айлендерс».
«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отбил 33 броска в этом матче, в том числе отбил буллит Адама Пелека на 13:04 третьего периода при счете 1:2, после чего Артемий Панарин сравнял счет и перевел игру в овертайм.
Кроме того, вратарь «Рейнджерс» отразил опасный бросок Мэтью Барзэла за 8 секунд до конца овертайма.