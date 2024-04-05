Романов сделал 2 ассиста против «Коламбуса». У защитника «Айлендерс» 7+13 в 75 играх сезона

Теги Айлендерс Коламбус НХЛ Александр Романов Хоккей

Александр Романов сделал 2 результативные передачи в матче против «Коламбуса».

«Айлендерс» в гостях победили «Коламбус» со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Александр Романов отдал две результативные передачи в этой игре. 

24-летний российский защитник провел за «Айлендерс» 75 матчей в нынешнем сезоне НХЛ и заработал 20 (7+13) очков. 

В первых двух сезонах в НХЛ Александр Романов суммарно сделал 15 результативных передач в 133 играх в рамках регулярок. 

В прошлом сезоне игрок набрал 22( 2+20) очка в 76 играх.

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1 комментарий
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Норм сезон для Саши! Надеюсь они выйдут в плей-офф
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