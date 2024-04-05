Романов сделал 2 ассиста против «Коламбуса». У защитника «Айлендерс» 7+13 в 75 играх сезона

Александр Романов сделал 2 результативные передачи в матче против «Коламбуса».

«Айлендерс» в гостях победили « » со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Александр Романов отдал две результативные передачи в этой игре.

24-летний российский защитник провел за « » 75 матчей в нынешнем сезоне НХЛ и заработал 20 (7+13) очков.

В первых двух сезонах в НХЛ Александр Романов суммарно сделал 15 результативных передач в 133 играх в рамках регулярок.

В прошлом сезоне игрок набрал 22( 2+20) очка в 76 играх.