Могильный про Ковальчука: «Молодец, что вернулся, что нашел силы. Хотелось, чтобы он закончил на высоте и дошел до финала со «Спартаком»

Александр Могильный высказался о возвращении Ильи Ковальчука в хоккей.

– Как оцените возвращение в хоккей ?

– Илья, конечно, молодец, что вернулся, что нашел силы. Хотелось, чтобы он закончил на высоте и до финала дошел с клубом. Не получилось, конечно…Ну, это хоккей. Бывает.

А так, молодец. Я думаю, он помог ребятам. А что дальше – не знаю, – сказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.