Маккиннон обогнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 1+3 с «Детройтом» – 109 очков против 105

вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров .

Форвард « » набрал 4 (1+3) очка в матче с «Детройтом» (7:2), теперь на его счету 109 (40+69) баллов в 64 играх.

Маккиннон обогнал форварда « » , у которого 105 (38+67) очков в 62 матчах.