Маккиннон обогнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 1+3 с «Детройтом» – 109 очков против 105

Теги Тампа-Бэй Колорадо НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Нэтан Маккиннон вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо» набрал 4 (1+3) очка в матче с «Детройтом» (7:2), теперь на его счету 109 (40+69) баллов в 64 играх.

Маккиннон обогнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова, у которого 105 (38+67) очков в 62 матчах.

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37 комментариев
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Да Мак силён. Что завтра ответит Никита? Надеюсь будет также хорошо.
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+21
Почалось... Но справедливости ради, он впервые смог обогнать за сезон, понадеемся что Куч еще смотивируется и покажет перфоманс!

p.s в итоге батя МакДак придет и очков на 10 обоих обгонит :D
+24
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+20
В режиме зверя однако. Уважуха, реальный монстр!!!
+19
0
+19
Что этот внебрачный сын Шона Бина себе позволяет?
+11
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+11
Ответ Egorkriv71
Комментарий скрыт
Здоровья тебе.
+12
-1
+11
Ответ Ответ года
Хорошо, когда есть интрига, есть несколько участников, яркие выступления. Никите тяжелее, конечно, его команда не особо поддерживает. Но - всё только от него зависит, пусть борется.
Как она его не поддерживает, когда у него 105 очков?
+13
-3
+10
Петер Штясны уже начинает напрягаться - его клубный рекорд франшизы 139 под угрозой
+10
0
+10
На данный момент сезона на 100 очков идут 10 хоккеистов.
1. МАККИННОН 139
2. КУЧЕРОВ 137
3. Макдэвид 136
4. Пастрняк 115
5. Панарин 112
6. Нюландер 111
7. Драйзайтль 109
8. Миллер 107
9. Рантанен 106
9. Мэттьюс 106
Рядом с 100 очками.
11. Марнер 99
12. Рейнхарт 97
12. Петерссон 97
+10
0
+10
Колорадо и Эдмонтон играют намного лучше и мощнее хромающей Тампы.И это конечно дает большое преимущество Макдэвиду и Маккиннону.Кучерову нужно чудо чтобы финишировать первым.
+12
-6
+6
Ответ СержМиранэн
у Кучерова на 2 игры меньше. все будет хорошо
1 матч в запасе
+6
-1
+5
Ннннейтон Маккиннон
+4
0
+4
Пахаг, azfotki, Барен!!!Поддержим Никиту!Перекуем тумбочки на арт россы))
+8
-5
+3
Ответ Ответ года
ну, три лидера у Колорадо по очкам: Маккинон - 109, Рантанен - 83, Макар - 70. У Тампы - Кучеров - 105, Поинт - 65, Хедман - 60. К слову, сегодня и Макар 4 очка заработал, и Рантанен.
На Куча и так вся команда играет и он на нее. Его тоже тянут. Но, да, Рантанен и Макар сейчас сильнее Поинта и особенно Хедмана.
+4
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походу соревноваться будут мак-маки. но харт надо заваевать.
+1
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Ответ hhlg
В Талдыкоргане сегодня праздник однако!
Что за праздник?
+1
0
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Ответ Maasd4m
А будет новость, что буки пересмотрели кэфы, и теперь главный фаворит на Арт Росс это Мак? Ну как это обычно у них бывает)))
Мак - каждый год главный фаворит на Арт)) А вот какой мак - это уже вопрос
+3
-2
+1
Ответ Ответ года
ну, три лидера у Колорадо по очкам: Маккинон - 109, Рантанен - 83, Макар - 70. У Тампы - Кучеров - 105, Поинт - 65, Хедман - 60. К слову, сегодня и Макар 4 очка заработал, и Рантанен.
У Хэгела тоже 60 очков.У Колорадо только три игрока имеют +50 очков,а у Тампы таких 5 игроков.
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Да таким монстрам как два Мака уступить не стрёмно, а выиграть гонку вообще фантастика, реально бизоны.
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Вся надежда на защиту Калгари теперь, стоять на смерть !
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Для АртРосса придется выбить 150+
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Ответ ABarca
На Куча и так вся команда играет и он на нее. Его тоже тянут. Но, да, Рантанен и Макар сейчас сильнее Поинта и особенно Хедмана.
Как в хоккее на тебя вообще может играть вся команда, если на льду всегда пять полевых? Что за бред
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Глыба!
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Ответ Алекс Баландин
Как в хоккее на тебя вообще может играть вся команда, если на льду всегда пять полевых? Что за бред
Бред у вас в голове, если образные выражения не понимаете. И любой игрок выходит не только в своей 5ке, а чередуется с другими.
Если тебе это неведомо, но посмотри хоть 1 матч. Как играют в большинстве, меньшинстве, как чередуют звенья.
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Ответ ABarca
Бред у вас в голове, если образные выражения не понимаете. И любой игрок выходит не только в своей 5ке, а чередуется с другими. Если тебе это неведомо, но посмотри хоть 1 матч. Как играют в большинстве, меньшинстве, как чередуют звенья.
Да с Вами понятно все, не похожи на человека, который по ночам смотрит НХЛ
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Ответ rembrandao
Что этот внебрачный сын Шона Бина себе позволяет?
Ничушкин больше похож, не исключено что они близнюки)
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И это грандиозно!
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Ответ Звезда Мага
походу соревноваться будут мак-маки. но харт надо заваевать.
ну просто у Маккинона были 2 донных соперника, как будут посильнее опять сдуется))
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