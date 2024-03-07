Маккиннон обогнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ, набрав 1+3 с «Детройтом» – 109 очков против 105
Нэтан Маккиннон вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» набрал 4 (1+3) очка в матче с «Детройтом» (7:2), теперь на его счету 109 (40+69) баллов в 64 играх.
Маккиннон обогнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова, у которого 105 (38+67) очков в 62 матчах.
p.s в итоге батя МакДак придет и очков на 10 обоих обгонит :D
1. МАККИННОН 139
2. КУЧЕРОВ 137
3. Макдэвид 136
4. Пастрняк 115
5. Панарин 112
6. Нюландер 111
7. Драйзайтль 109
8. Миллер 107
9. Рантанен 106
9. Мэттьюс 106
Рядом с 100 очками.
11. Марнер 99
12. Рейнхарт 97
12. Петерссон 97
Если тебе это неведомо, но посмотри хоть 1 матч. Как играют в большинстве, меньшинстве, как чередуют звенья.