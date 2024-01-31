Ковальчук об экс-главе «Локо» Плутнике: «Госкомпания «РЖД» поддерживает спорт – футбол, хоккей и много других видов. И это здорово»

Теги Спартак Локомотив Локомотив Спартак премьер-лига Россия Илья Ковальчук бизнес КХЛ РЖД Александр Плутник Хоккей

Илья Ковальчук рассказал о дружбе с экс-главой футбольного «Локомотива».

Александр Плутник руководил клубом с декабря 2020 года до октября 2022-го. Затем он ушел в отставку с поста председателя совета директоров и покинул совет директоров.

– Пару лет назад вы постоянно посещали домашние матчи футбольного клуба «Локомотив» в компании его тогдашнего председателя совета директоров Александра Плутника. Почему стали туда ходить, хотя болеете за футбольный «Спартак»?

– С Александром Альбертовичем я был знаком очень давно. Мы по-прежнему общаемся, это мой близкий друг. Когда он руководил «Локомотивом», всё время меня приглашал. У меня было свободное время, и я приезжал, поскольку очень люблю футбол.

Будем надеяться, что, когда сезон в российском футболе возобновится, буду ходить болеть за красно-белых, за «Спартак».

– Плутник советовался с вами, когда принимал какие-либо решения по «Локомотиву», например, когда приглашал в клуб менеджеров из Германии во главе с Ральфом Рангником?

– Нет (смеется). Я думаю, что он очень взрослый и опытный человек, успешный менеджер. И никаких вопросов у него ко мне точно не было. Мое дело было поддерживать близких людей.

– Десять лет назад был необычный случай, когда известный хоккейный тренер Ральф Крюгер стал директором английского футбольного клуба «Саутгемптон» и довольно успешно им руководил несколько сезонов в английской Премьер-лиге. Вы с Плутником не обсуждали вариант вашей аналогичной работы в футболе?

– Да нет. Зачем это? Самое главное, что огромная госкомпания «РЖД», в руководстве которой находится Плутник, поддерживает спорт. И это здорово.

Причем, что важно, поддерживает не только футбол, но и хоккей, как мы знаем на примере ярославского «Локомотива», и много других видов спорта. Так что думаю, ребята там разберутся, как и что делать, – сказал форвард «Спартака» Ковальчук.

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Плутник ушел из «Локомотива». Он часто противоречил сам себе

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31 комментарий
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Но забывает поддерживать качество железных дорог, нюансик такой вот..
В целом качество железных дорог очень даже хорошее и поезда обновляются и усовершенствуются, минус только в скотском отношении к своим сотрудникам
+32
-6
+26
Но забывает поддерживать качество железных дорог, нюансик такой вот..
+27
-8
+19
Компания-монополист управляющая железными дорогами должна поддерживать не проф.спорт клубы, а инвестировать в свою эффективность, в развитие жд транспорта.
Поскольку она монополист, то тратится на рекламу ей не нужно.
+9
0
+9
Ответ feelthedroom@mail.ru
Но забывает поддерживать качество железных дорог, нюансик такой вот..
Ж/д в целом в России работают нормально. Сбоев не так много для страны таких размеров.
Однозначно лучше Deutsche Bahn.
+25
-16
+9
Ответ feelthedroom@mail.ru
Все может быть, мне сравнить не с чем. Но знаю изнутри как там , поэтому делаю такой вывод. Минус не ставил, скорее всего накидали наши побратимы из соседней «свободной» страны))
Понятно, что в такой махине, как РЖД, не может все работать гладко. Но в целом для такой большой страны ж/д работают нормально.
В центральном регионе все эти МЦД, двухэтажные поезда и тд развиваются.
Дай бог высокоскоростная до Питера и Казани будет.
+9
-2
+7
Ответ Джиза
Я при росте 190 и чуть за 100 кг помещаюсь на верхнюю полку без зазоров - ни шевельнуться, ни повернуться. Можно ведь чуть человечнее проектировать?
Для вас вагоны габарита Т уже придумали. Говорят в 24 году выпустят на дороги.
+9
-3
+6
За все платят пенсионеры и остальные.
+5
-1
+4
Я на другой ветке уже полемизировал, но повторю: госкомпании, как и бюджеты всех уровней, не должны поддерживать профессиональный спорт. У них есть более приоритетные задачи.
Детский спорт, массовый спорт - пожалуйста, это можно поддерживать за счет бюджета или госкомпаний.
Профессиональный спорт - только на частные деньги. В России достаточно частных крупных компаний, кто мог бы вложиться в профессиональные клубы. Размер спонсорской помощи будет другой, чем у госкомпаний, но что поделать.
+7
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Успешный менеджер!!??? К нему есть очень много вопросов!
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Ответ schwein
Газпром добывает "наш общий газ" и продает его за рубеж, а на сверхприбыли от этого поддерживает спорт в стране. Это очень плохо (по мнению местных пользователей). Например на Зенит он тратит около 9 млрд рублей. РЖД зарабатывает исключительно внутри РФ, перевозя российские грузы и граждан, и на эти заработки поддерживают спорт в стране. Например на Локо он тратит 6 млрд рублей. И это норм (по мнению местных пользователей).
ну дураки те кто говорит, что это норм и в том и в другом случае.

государственные компании и бюджеты не должны поддерживать профессиональный спорт - на то он и профессиональный, что бы зарабатывать своим "трудом".

хочет Миллер себе игрушку - как Галицкий - заплатил все налоги и со своего кармана играйся во что хочешь...
+4
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+1
Ответ vzi
Я на другой ветке уже полемизировал, но повторю: госкомпании, как и бюджеты всех уровней, не должны поддерживать профессиональный спорт. У них есть более приоритетные задачи. Детский спорт, массовый спорт - пожалуйста, это можно поддерживать за счет бюджета или госкомпаний. Профессиональный спорт - только на частные деньги. В России достаточно частных крупных компаний, кто мог бы вложиться в профессиональные клубы. Размер спонсорской помощи будет другой, чем у госкомпаний, но что поделать.
Ваша главная ошибка в том, что вы компаниям с государственным участием придаете какой то особый статус, которого нет в действующем законодательстве.
С точки зрения законодательства РФ нет вообще никакой разницы между Газпромом и Лукойлом (например). От слова совсем.
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Есть ещё братья ковальчуки, приближённые к самому
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"Плутник советовался с вами, например, когда приглашал в клуб менеджеров из Германии во главе с Ральфом Рангником?" Ковальчук: "Нет, до такой шляпы он додумался сам"
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Во оно как. А мужики то и не знали))
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Ковальчук тааак сильно болеет за Спартак, что играл за СКА, а ходит на Локомотив...
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Ответ Джиза
Я при росте 190 и чуть за 100 кг помещаюсь на верхнюю полку без зазоров - ни шевельнуться, ни повернуться. Можно ведь чуть человечнее проектировать?
худейте
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-2
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Ответ Валера, уходи!!!
ну дураки те кто говорит, что это норм и в том и в другом случае. государственные компании и бюджеты не должны поддерживать профессиональный спорт - на то он и профессиональный, что бы зарабатывать своим "трудом". хочет Миллер себе игрушку - как Галицкий - заплатил все налоги и со своего кармана играйся во что хочешь...
>что бы зарабатывать своим "трудом".
А что это за зверь такой? На билетах и шарфиках что ли?
>и со своего кармана играйся во что хочешь
Никто не играется из своего кармана, а из кармана подконтрольных фирм. И Галицкий, и даже Федун.
Ну можно же когда-нибудь это запомнить наконец.
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Ответ Валера, уходи!!!
>>да на билетах и шарфиках... у врача в больнице и у учителя в школе есть план по пациентам и по учебным часам - сколько сделал столько и получил... а эти бездари чем лучше? >>подконтрольный ЧАСТНЫХ фирм
Что-то мне подсказывает, что не будь у Спартака в собственниках второй по величине компании в РФ, которая по стечению обстоятельств оказалась в частных руках, вы бы не были столь рьяны.
Оно понятно, что было бы максимально красиво - все пусть на шарфиках зарабатывают, а мы будем миллиарды от Лукойла получать. Заработали типа.
Это примерно как ваши называли Лужники нейтральным стадионом на суперкубок. Формально то да, но все же всё понимают.
Вон, ЦСКА попав в руки ВЭБ уже как то поумерили свой частный пыл.
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Ответ vzi
Да. Я знаю. Здесь должен быть или политический запрет на такое спонсорство для госкомпаний, либо изменения в законодательстве. Я об этом.
А смысл? Вы хотите на законодательном уровне подконтрольным государству компаниями тратить конкретно на спорт, или как?
А если у государства менее 50%, что делать? Уже ок?
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Ответ schwein
Можно я вам сразу из вредности покажу, что писать законы это вам не просто так. Используя формулировку "спорт высших достижений", вы сразу отсекаете от финансирования например лыжников и биатлонистов. А профессиональные волейбольные клубы тоже сами по себе? А гандбол, а регби? Там же тоже наверное жируют, пусть сами зарабатывают.
В принципе да - весь спорт высших достижений должен быть сам по себе. И биатлон, и лыжи, и настольный теннис, и керлинг, не говоря уже про игровые (волейбол, регби и тд).
В России тысячи крупных частных компаний и богатых частных бизнесменов, которые могли бы спонсировать самые разные виды спорта, в том числе спортсменов уровня высших достижений. Если им это интересно - пусть спонсируют. Если нет - значит, нет. Что ж, будем без керлинга и лыж - нас все равно на ОИ не зовут. ;)
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