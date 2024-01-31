Ковальчук об экс-главе «Локо» Плутнике: «Госкомпания «РЖД» поддерживает спорт – футбол, хоккей и много других видов. И это здорово»
Илья Ковальчук рассказал о дружбе с экс-главой футбольного «Локомотива».
Александр Плутник руководил клубом с декабря 2020 года до октября 2022-го. Затем он ушел в отставку с поста председателя совета директоров и покинул совет директоров.
– Пару лет назад вы постоянно посещали домашние матчи футбольного клуба «Локомотив» в компании его тогдашнего председателя совета директоров Александра Плутника. Почему стали туда ходить, хотя болеете за футбольный «Спартак»?
– С Александром Альбертовичем я был знаком очень давно. Мы по-прежнему общаемся, это мой близкий друг. Когда он руководил «Локомотивом», всё время меня приглашал. У меня было свободное время, и я приезжал, поскольку очень люблю футбол.
Будем надеяться, что, когда сезон в российском футболе возобновится, буду ходить болеть за красно-белых, за «Спартак».
– Плутник советовался с вами, когда принимал какие-либо решения по «Локомотиву», например, когда приглашал в клуб менеджеров из Германии во главе с Ральфом Рангником?
– Нет (смеется). Я думаю, что он очень взрослый и опытный человек, успешный менеджер. И никаких вопросов у него ко мне точно не было. Мое дело было поддерживать близких людей.
– Десять лет назад был необычный случай, когда известный хоккейный тренер Ральф Крюгер стал директором английского футбольного клуба «Саутгемптон» и довольно успешно им руководил несколько сезонов в английской Премьер-лиге. Вы с Плутником не обсуждали вариант вашей аналогичной работы в футболе?
– Да нет. Зачем это? Самое главное, что огромная госкомпания «РЖД», в руководстве которой находится Плутник, поддерживает спорт. И это здорово.
Причем, что важно, поддерживает не только футбол, но и хоккей, как мы знаем на примере ярославского «Локомотива», и много других видов спорта. Так что думаю, ребята там разберутся, как и что делать, – сказал форвард «Спартака» Ковальчук.
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Плутник ушел из «Локомотива». Он часто противоречил сам себе
Поскольку она монополист, то тратится на рекламу ей не нужно.
Однозначно лучше Deutsche Bahn.
В центральном регионе все эти МЦД, двухэтажные поезда и тд развиваются.
Дай бог высокоскоростная до Питера и Казани будет.
Детский спорт, массовый спорт - пожалуйста, это можно поддерживать за счет бюджета или госкомпаний.
Профессиональный спорт - только на частные деньги. В России достаточно частных крупных компаний, кто мог бы вложиться в профессиональные клубы. Размер спонсорской помощи будет другой, чем у госкомпаний, но что поделать.
государственные компании и бюджеты не должны поддерживать профессиональный спорт - на то он и профессиональный, что бы зарабатывать своим "трудом".
хочет Миллер себе игрушку - как Галицкий - заплатил все налоги и со своего кармана играйся во что хочешь...
С точки зрения законодательства РФ нет вообще никакой разницы между Газпромом и Лукойлом (например). От слова совсем.
А что это за зверь такой? На билетах и шарфиках что ли?
>и со своего кармана играйся во что хочешь
Никто не играется из своего кармана, а из кармана подконтрольных фирм. И Галицкий, и даже Федун.
Ну можно же когда-нибудь это запомнить наконец.
Оно понятно, что было бы максимально красиво - все пусть на шарфиках зарабатывают, а мы будем миллиарды от Лукойла получать. Заработали типа.
Это примерно как ваши называли Лужники нейтральным стадионом на суперкубок. Формально то да, но все же всё понимают.
Вон, ЦСКА попав в руки ВЭБ уже как то поумерили свой частный пыл.
А если у государства менее 50%, что делать? Уже ок?
В России тысячи крупных частных компаний и богатых частных бизнесменов, которые могли бы спонсировать самые разные виды спорта, в том числе спортсменов уровня высших достижений. Если им это интересно - пусть спонсируют. Если нет - значит, нет. Что ж, будем без керлинга и лыж - нас все равно на ОИ не зовут. ;)