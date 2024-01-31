Ковальчук об экс-главе «Локо» Плутнике: «Госкомпания «РЖД» поддерживает спорт – футбол, хоккей и много других видов. И это здорово»

Илья Ковальчук рассказал о дружбе с экс-главой футбольного «Локомотива».

Александр Плутник руководил клубом с декабря 2020 года до октября 2022-го. Затем он ушел в отставку с поста председателя совета директоров и покинул совет директоров.

– Пару лет назад вы постоянно посещали домашние матчи футбольного клуба «Локомотив» в компании его тогдашнего председателя совета директоров . Почему стали туда ходить, хотя болеете за футбольный «Спартак»?

– С Александром Альбертовичем я был знаком очень давно. Мы по-прежнему общаемся, это мой близкий друг. Когда он руководил «Локомотивом», всё время меня приглашал. У меня было свободное время, и я приезжал, поскольку очень люблю футбол.

Будем надеяться, что, когда сезон в российском футболе возобновится, буду ходить болеть за красно-белых, за «Спартак».

– Плутник советовался с вами, когда принимал какие-либо решения по «Локомотиву», например, когда приглашал в клуб менеджеров из Германии во главе с Ральфом Рангником?

– Нет (смеется). Я думаю, что он очень взрослый и опытный человек, успешный менеджер. И никаких вопросов у него ко мне точно не было. Мое дело было поддерживать близких людей.

– Десять лет назад был необычный случай, когда известный хоккейный тренер Ральф Крюгер стал директором английского футбольного клуба «Саутгемптон» и довольно успешно им руководил несколько сезонов в английской Премьер-лиге. Вы с Плутником не обсуждали вариант вашей аналогичной работы в футболе?

– Да нет. Зачем это? Самое главное, что огромная госкомпания « », в руководстве которой находится Плутник, поддерживает спорт. И это здорово.

Причем, что важно, поддерживает не только футбол, но и хоккей, как мы знаем на примере ярославского «Локомотива», и много других видов спорта. Так что думаю, ребята там разберутся, как и что делать, – сказал форвард «Спартака» .

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Плутник ушел из «Локомотива». Он часто противоречил сам себе