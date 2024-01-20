Сорокин пропустил 4 шайбы от «Чикаго», поражение – 4-е подряд. Он вышел в старте на 8-ю игру подряд

Илья Сорокин пропустил 4 шайбы от «Чикаго», поражение – 4-е подряд.

Вратарь « » отразил 20 бросков из 24 в игре регулярного чемпионата с «Блэкхокс» (3:4 ОТ).

Поражение стало для россиянина 4-м подряд. Отметим, что он вышел в старте на 8-й матч подряд.

Второй вратарь команды травмирован, сменщиком является Кен Эпплби.

В 33 играх в этом сезоне Илья одержал 13 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,21.