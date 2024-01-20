Сорокин пропустил 4 шайбы от «Чикаго», поражение – 4-е подряд. Он вышел в старте на 8-ю игру подряд
Илья Сорокин пропустил 4 шайбы от «Чикаго», поражение – 4-е подряд.
Вратарь «Айлендерс» отразил 20 бросков из 24 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (3:4 ОТ).
Поражение стало для россиянина 4-м подряд. Отметим, что он вышел в старте на 8-й матч подряд.
Второй вратарь команды Семен Варламов травмирован, сменщиком Сорокина является Кен Эпплби.
В 33 играх в этом сезоне Илья одержал 13 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,21.