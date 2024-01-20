Сорокин пропустил 4 шайбы от «Чикаго», поражение – 4-е подряд. Он вышел в старте на 8-ю игру подряд

Теги Айлендерс Чикаго Семен Варламов НХЛ Илья Сорокин Кен Апплби Хоккей

Илья Сорокин пропустил 4 шайбы от «Чикаго», поражение – 4-е подряд.

Вратарь «Айлендерс» отразил 20 бросков из 24 в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (3:4 ОТ). 

Поражение стало для россиянина 4-м подряд. Отметим, что он вышел в старте на 8-й матч подряд.

Второй вратарь команды Семен Варламов травмирован, сменщиком Сорокина является Кен Эпплби. 

В 33 играх в этом сезоне Илья одержал 13 побед при 90,8% сэйвов и коэффициенте надежности 3,21.

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5 комментариев
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Тяжело без Варламыча. Такое впечатление, что Сорокин привык играть через матч при необходимости:)
+3
0
+3
Сорокин ужасен в этом сезоне…
+2
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+1
Ответ VVV1
Тяжело без Варламыча. Такое впечатление, что Сорокин привык играть через матч при необходимости:)
У него был четкий график , две игры в старте, потом одна отдых. Такой иговой режим для него наиболее комфотрный
+1
0
+1
Ответ Gord Lane
У него был четкий график , две игры в старте, потом одна отдых. Такой иговой режим для него наиболее комфотрный
Спасибо за уточнение:)
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