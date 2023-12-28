Сорокин пропустил 6 шайб от «Питтсбурга», повторив личный антирекорд в НХЛ. Он отразил 19 из 25 бросков за 2 периода и был заменен
Илья Сорокин пропустил 6 шайб от «Питтсбурга», повторив свой антирекорд в НХЛ.
Вратарь «Айлендерс» отразил 19 бросков из 25 за два периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (0:7).
На третий период вышел Семен Варламов, отразивший 6 бросков из 7.
В 22 матчах в этом сезоне у Сорокина 10 побед при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,27.
Матч с 6 пропущенными шайбами стал для россиянина 3-м за карьеру в НХЛ. Ранее он пропускал столько голов в играх с «Вашингтоном» (2020/21) и «Ванкувером» (2022/23).
4 броска по воротам Пингвинов после 1 тайма.. Люди пришли и заплатили деньги, чтобы увидеть зрелище - а не этот позор!
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