Сорокин пропустил 6 шайб от «Питтсбурга», повторив личный антирекорд в НХЛ. Он отразил 19 из 25 бросков за 2 периода и был заменен

Теги Питтсбург Айлендерс Семен Варламов НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин пропустил 6 шайб от «Питтсбурга», повторив свой антирекорд в НХЛ.

Вратарь «Айлендерс» отразил 19 бросков из 25 за два периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (0:7). 

На третий период вышел Семен Варламов, отразивший 6 бросков из 7. 

В 22 матчах в этом сезоне у Сорокина 10 побед при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,27. 

Матч с 6 пропущенными шайбами стал для россиянина 3-м за карьеру в НХЛ. Ранее он пропускал столько голов в играх с «Вашингтоном» (2020/21) и «Ванкувером» (2022/23). 

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5 комментариев
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Огент на фоне невыразительного выступления Тампы - решил учить играть в хоккей Айлендерс..)
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Стержень у Айлендерс есть, такая затрещина даже пойдет на пользу.. Появится понимание, что может быть и 0:7 на своем льду - если выходить ненацеленными на Успех!

4 броска по воротам Пингвинов после 1 тайма.. Люди пришли и заплатили деньги, чтобы увидеть зрелище - а не этот позор!

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