Сорокин пропустил 6 шайб от «Питтсбурга», повторив личный антирекорд в НХЛ. Он отразил 19 из 25 бросков за 2 периода и был заменен

Илья Сорокин пропустил 6 шайб от «Питтсбурга», повторив свой антирекорд в НХЛ.

Вратарь « » отразил 19 бросков из 25 за два периода в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пингвинс» (0:7).

На третий период вышел Семен Варламов, отразивший 6 бросков из 7.

В 22 матчах в этом сезоне у 10 побед при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 3,27.

Матч с 6 пропущенными шайбами стал для россиянина 3-м за карьеру в . Ранее он пропускал столько голов в играх с «Вашингтоном» (2020/21) и «Ванкувером» (2022/23).