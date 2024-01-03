Варламов получил травму в 1-м периоде игры с «Колорадо». Сорокин вышел на замену и пропустил 4 шайбы после 27 бросков

Теги Айлендерс Колорадо Семен Варламов НХЛ Илья Сорокин Хоккей

Семен Варламов получил травму в матче с «Колорадо».

35-летний вратарь «Айлендерс» покинул площадку в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:5 ОТ). О характере травмы не сообщается. 

Россиянин успел отразить 11 из 12 бросков по своим воротам. На замену вышел Илья Сорокин и пропустил 4 шайбы, отразив 23 из 27 бросков.

Поражение было записано на счет Ильи (25 матчей, 11 побед, 91,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,19). 

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4 комментария
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Жаль, Варламов не хуже Сорокина выглядит в этом сезоне.
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играл Варли ОТЛично в 1 периоде
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Сорока помешал Ничу оформить хет трик
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