Варламов получил травму в 1-м периоде игры с «Колорадо». Сорокин вышел на замену и пропустил 4 шайбы после 27 бросков
Семен Варламов получил травму в матче с «Колорадо».
35-летний вратарь «Айлендерс» покинул площадку в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (4:5 ОТ). О характере травмы не сообщается.
Россиянин успел отразить 11 из 12 бросков по своим воротам. На замену вышел Илья Сорокин и пропустил 4 шайбы, отразив 23 из 27 бросков.
Поражение было записано на счет Ильи (25 матчей, 11 побед, 91,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,19).