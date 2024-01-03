Варламов получил травму в 1-м периоде игры с «Колорадо». Сорокин вышел на замену и пропустил 4 шайбы после 27 бросков

Семен Варламов получил травму в матче с «Колорадо».

35-летний вратарь « » покинул площадку в первом периоде игры регулярного чемпионата с «Эвеланш» (4:5 ОТ). О характере травмы не сообщается.

Россиянин успел отразить 11 из 12 бросков по своим воротам. На замену вышел и пропустил 4 шайбы, отразив 23 из 27 бросков.

Поражение было записано на счет Ильи (25 матчей, 11 побед, 91,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,19).