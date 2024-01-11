Ротенберг об отсутствии Хайруллина: «Он чувствовал себя неготовым играть. Здоровье всегда на первом месте»

Роман Ротенберг объяснил, почему в матче с «Витязем» (4:0) не играл Марат Хайруллин.

«Хайруллин чувствовал себя с утра неготовым играть. Здоровье всегда на первом месте, важно всегда честно говорить. Рады, что наши игроки честные. Дали ему возможность восстановить силы.

Всегда играть должны те, кто 100% готов по здоровью. Марат пропустил сегодняшний матч, но надеемся, что уже в следующем матче он сыграет.

Старков? У нас здоровая конкуренция, все работают, включая Степана. Он нам очень нужен, как и все игроки. Как только он будет готов играть, он сыграет. Здесь только спортивный принцип», – сказал тренер СКА.