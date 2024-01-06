Форвард «Адмирала» Завгородний о тренировке с баллонами 1 января: «Если главный тренер так считает, это должно нам помочь. Пока не чувствую никаких серьезных улучшений или ухудшений»

Дмитрий Завгородний высказался о тренировке 1 января.

Ранее главный тренер «Адмирала» провел занятие в первый день 2024 года

– Как чувствуете себя физически? В прошлом матче показалось, что вы подсели во втором периоде.

– Не сказал бы, что плохо себя чувствовали где-то. Понятно, что прошла уже середина сезона, усталость накапливается. Также длительные перелеты сказываются тоже. Стараемся поддерживать физическую форму, но усталость немного сказывается.

– Тренировка с баллонами пошла на пользу?

– Если главный тренер так считает, то это должно нам помочь. На льду все выкладываемся по полной. Пока не чувствую никаких серьезных улучшений или ухудшений. Просто ощущаю, что нахожусь сейчас в форме, – отметил нападающий « ».