Форвард «Адмирала» Завгородний о тренировке с баллонами 1 января: «Если главный тренер так считает, это должно нам помочь. Пока не чувствую никаких серьезных улучшений или ухудшений»
Дмитрий Завгородний высказался о тренировке 1 января.
Ранее главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев провел занятие в первый день 2024 года
– Как чувствуете себя физически? В прошлом матче показалось, что вы подсели во втором периоде.
– Не сказал бы, что плохо себя чувствовали где-то. Понятно, что прошла уже середина сезона, усталость накапливается. Также длительные перелеты сказываются тоже. Стараемся поддерживать физическую форму, но усталость немного сказывается.
– Тренировка с баллонами пошла на пользу?
– Если главный тренер так считает, то это должно нам помочь. На льду все выкладываемся по полной. Пока не чувствую никаких серьезных улучшений или ухудшений. Просто ощущаю, что нахожусь сейчас в форме, – отметил нападающий «Адмирала».