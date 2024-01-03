Рябыкин о поражении 1:6: «Думал, настраивать «Витязь» не надо, но оказалось, что не готовы. СКА доминировал. Тяжело играть, когда выпадает полкоманды»
Дмитрий Рябыкин заявил о доминировании СКА в матче с «Витязем».
Подмосковная команда уступила со счетом 1:6 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
– Полностью проиграли во всех компонентах – СКА доминировал.
И в желании, и в самоотдаче, и в игровых моментах соперник был на голову сильнее. Тяжело играть, когда у тебя полкоманды выпадает.
– Ваши слова про то, что кто-то еще за столом – это шутка? Или кто-то и правда не в форме?
– Нет, с нарушением режима вопросов нет.
Сказал это просто потому что третьего числа игра против такого соперника – думал, настраивать ребят было не надо, но оказалось, что не готовы, – сказал главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин.