Исаев, Яруллин и Шаров – лучшие игроки декабря в КХЛ. Воробьев из «Витязя» – лучший новичок

Теги Салават Юлаев Локомотив Витязь Трактор рейтинги КХЛ Альберт Яруллин Александр Шаров Даниил Исаев Иван Воробьев Хоккей

КХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам декабря.

Лучшим вратарем признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший пять побед в шести матчах месяца. По воротам Исаева было нанесено 162 броска (27 в среднем за игру), из которых он отразил 95,06%. Коэффициент надежности составил 1,33. В матче с московским «Динамо» Исаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Альберт Яруллин («Трактор»), набравший 10 (4+6) очков в девяти матчах месяца. На счету Яруллина также 18 силовых приемов, 16 блокированных бросков, один отбор шайбы, два дубля и показатель полезности «плюс 3». В матче с «Северсталью» Яруллин стал автором победной шайбы.

Лучшим нападающим назван Александр Шаров («Салават Юлаев»), набравший 11 (5+6) очков в восьми матчах месяца. Шаров завершил месяц с лучшим показателем полезности среди всех игроков лиги – «плюс 13». На его счету также пять силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы.

Лучшим новичком признан Иван Воробьев («Витязь»), набравший 7 (5+2) очков в восьми матчах месяца. На его счету также семь силовых приемов, два блокированных броска и семь отборов шайбы. В игре с минским «Динамо» Воробьев стал автором дубля.

1 комментарий
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Александр Шаров!💪 В новом году без травм, здоровья и еще лучших результатов! 👍
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