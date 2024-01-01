Исаев, Яруллин и Шаров – лучшие игроки декабря в КХЛ. Воробьев из «Витязя» – лучший новичок

КХЛ назвала лучших хоккеистов по итогам декабря.

Лучшим вратарем признан (« »), одержавший пять побед в шести матчах месяца. По воротам Исаева было нанесено 162 броска (27 в среднем за игру), из которых он отразил 95,06%. Коэффициент надежности составил 1,33. В матче с московским «Динамо» Исаев сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал (« »), набравший 10 (4+6) очков в девяти матчах месяца. На счету Яруллина также 18 силовых приемов, 16 блокированных бросков, один отбор шайбы, два дубля и показатель полезности «плюс 3». В матче с «Северсталью» Яруллин стал автором победной шайбы.

Лучшим нападающим назван (« »), набравший 11 (5+6) очков в восьми матчах месяца. Шаров завершил месяц с лучшим показателем полезности среди всех игроков лиги – «плюс 13». На его счету также пять силовых приемов, два блокированных броска и два отбора шайбы.

Лучшим новичком признан (« »), набравший 7 (5+2) очков в восьми матчах месяца. На его счету также семь силовых приемов, два блокированных броска и семь отборов шайбы. В игре с минским «Динамо» Воробьев стал автором дубля.