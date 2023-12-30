Мэттьюс забил 29-й гол в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке снайперов. В декабре у него 15 шайб в 11 играх

Теги рейтинги Торонто Тампа-Бэй Коламбус Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Рик Вайв Фрэнк Маховлич Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Остон Мэттьюс забил 29-й гол в сезоне НХЛ и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Форвард «Торонто» отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (5:6 ОТ). 

На его счету стало 29 шайб в 32 играх в текущем сезоне. При этом в декабре – 15 голов в 11 матчах. 

Американец продолжает лидировать в гонке снайперов, увеличив отрыв от преследователей до 5 шайб. Второе место делят Никита КучеровТампа», 24 шайбы в 35 играх) и Брок Босер («Ванкувер», 24 в 36). 

Отметим, что Мэттьюс стал 4-м игроком в истории «Лифс» с 15+ голами за календарный месяц. Он присоединился к Рику Вэйву (17 шайб в январе 1983 года), Фрэнку Маховличу (15 в декабре 1960 года) и Бэйбу Даю (15 в феврале 1921 года). 

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2 комментария
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График хороший
Спад все равно будет, но даже с ним 60+ годов должен забить
+6
0
+6
Мэттьюс стартовал хорошо,потом тишина была.Сейчас опять раззабивался.Может ещё спад быть.
+3
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