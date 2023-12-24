Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. В топ-4 идут Босер (24), Кучеров (23) и Пастрняк (20)

Теги рейтинги Торонто Бостон Тампа-Бэй Ванкувер НХЛ Никита Кучеров Давид Пастрняк Остон Мэттьюс Брок Босер Хоккей

Остон Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Форвард «Торонто» сделал дубль в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:1). 

Его отрыв от ближайшего конкурента в гонке снайперов НХЛ – Брока Босера из «Ванкувера» (24 гола в 35 играх) – достиг 4 шайб. 

В топ-4 также входят форварды Никита Кучеров («Тампа», 23 в 34) и Давид Пастрняк (20 в 32, сегодня – гол в ворота «Миннесоты»). 

Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах в сезоне НХЛ. Это лучший результат на таком отрезке с 1996 года (Ягр – 30 в 30)

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14 комментариев
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5 место Хаймана - очень любопытно. И ведь стабильно хорош в этом сезоне, даже когда у Эдмонтона были огромные проблемы на старте.
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Ответ Crenk
Догонят еще
Учитывая, что у Торонто на 4 матча меньше, чем у Ванкувера и Тампы - окей, пусть попробуют)
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Ответ Владимир Кузнецов
Всем глорам усатага: эпохой метьюса кому в голову придет называть наше время?))) А эпоха Кросби и Овечкина уже ЕСТЬ!!!
Эпоха Овечкина уже закончилась.
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позапрошлом сезоне Мэтьюз 48 в 50 выбил же?
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22 шайбы за 20 матчей - интересно сможет или нет.
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Сколько ненависти к Мэттьюсу на спортсе, бояться что побьет рекорд Овечкина что ли:)) Понятно, что о чем то говорить можно будет после 30 лет. И если забьет 800 голов это будет невероятное достижение учитывая что он центр.
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Ответ Иван Павлов
Учитывая, что у Торонто на 4 матча меньше, чем у Ванкувера и Тампы - окей, пусть попробуют)
И попробуют
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Ответ Владимир Кузнецов
Скоро сдуется усатый), и тарантайки)
Каждый сезон здесь это пишут:)
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Ответ Павел Зарубин
Каждый сезон здесь это пишут:)
да я пошутил) я не из тех. Чё-то здесь глоры усатого стали его выше Ови ставить))), а он до половины даже не добрался..
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Ответ akuna
Эпоха Овечкина уже закончилась.
Но она БЫЛА!, а эпохи метьюса никогда не будет! именно в этом разница между этими хоккеистами! А сравнивать Овечкина на исходе карьеры с пиковым усатым очень странно)), ну, дык, вы и сравнивайте их сезоны "молодые"))
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