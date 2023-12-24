Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах и увеличил отрыв в гонке снайперов НХЛ. В топ-4 идут Босер (24), Кучеров (23) и Пастрняк (20)

Остон Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах и увеличил отрыв в гонке снайперов.

Форвард « » сделал дубль в игре регулярного чемпионата с «Коламбусом» (4:1).

Его отрыв от ближайшего конкурента в гонке снайперов НХЛ – из «Ванкувера» (24 гола в 35 играх) – достиг 4 шайб.

В топ-4 также входят форварды («Тампа», 23 в 34) и (20 в 32, сегодня – гол в ворота «Миннесоты»).

Мэттьюс забросил 28 шайб в 30 матчах в сезоне НХЛ. Это лучший результат на таком отрезке с 1996 года (Ягр – 30 в 30)