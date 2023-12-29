Пашков о фаворитах Востока: «Ак Барс» – верю в огромный опыт Билялетдинова. Еще две команды – «Авангард» и «Салават Юлаев»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев КХЛ Александр Пашков Хоккей

Александр Пашков ответил на вопрос о фаворитах Восточной конференции.

– Кто теперь фаворит Восточной конференции?

– Для меня – «Ак Барс». Но пока эта команда спит – с одним открытым глазом (смеется). Наверное, есть рассчет, что к плей-офф она проснется, и второй глаз откроется. 

Здесь есть риск, но я верю в огромный опыт Билялетдинова. Да и история с Жафяровым команду должна разбудить.

Кроме Казани, назову еще две команды.

– Какие?

– «Авангард» и при определенном стечении обстоятельств – «Салават Юлаев».

У Омска была проблема второго звена, но Жафяров с Прохоркиным и Юрчо способны ее решить. А такого кубкового лидера обороны, как Шарипзянов, ни у кого из восточных конкурентов нет.

Прогресс «Салавата Юлаева» по ходу сезона для меня сюрприз.

Состав Уфы не такой яркий, как у Казани и Уфы, да и последний день обменов «Салават» проспал.

Но внутри у команды есть игровой стержень, за счет чего она без нервов идет по дистанции чемпионата. Посмотрим, чем это завершится, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.

1 комментарий
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В барсиков даже в Казани никто не верит уже.
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