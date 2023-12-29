Пашков о фаворитах Востока: «Ак Барс» – верю в огромный опыт Билялетдинова. Еще две команды – «Авангард» и «Салават Юлаев»
Александр Пашков ответил на вопрос о фаворитах Восточной конференции.
– Кто теперь фаворит Восточной конференции?
– Для меня – «Ак Барс». Но пока эта команда спит – с одним открытым глазом (смеется). Наверное, есть рассчет, что к плей-офф она проснется, и второй глаз откроется.
Здесь есть риск, но я верю в огромный опыт Билялетдинова. Да и история с Жафяровым команду должна разбудить.
Кроме Казани, назову еще две команды.
– Какие?
– «Авангард» и при определенном стечении обстоятельств – «Салават Юлаев».
У Омска была проблема второго звена, но Жафяров с Прохоркиным и Юрчо способны ее решить. А такого кубкового лидера обороны, как Шарипзянов, ни у кого из восточных конкурентов нет.
Прогресс «Салавата Юлаева» по ходу сезона для меня сюрприз.
Состав Уфы не такой яркий, как у Казани и Уфы, да и последний день обменов «Салават» проспал.
Но внутри у команды есть игровой стержень, за счет чего она без нервов идет по дистанции чемпионата. Посмотрим, чем это завершится, – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.