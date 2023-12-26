Буше забил 31-й гол в сезоне КХЛ – повторение личного рекорда в лиге. Форвард «Авангарда» набрал 54 очка в 40 матчах сезона

Теги Авангард Сибирь видео КХЛ Рид Буше Хоккей

Рид Буше повторил личный рекорд в КХЛ по голам в регулярном чемпионате.

«Авангард» обыграл «Сибирь» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше забросил победную шайбу для команды в овертайме, набрав 2 (1+1) очка в игре.

Это 31-й гол форварда в нынешнем сезоне. Буше повторил личный рекорд по голам в лиге – в прошлом сезоне он забил 31 гол в 64 матчах регулярки. В этом сезоне ему для достижения такого показателя понадобилось 40 матчей.

Буше набрал 54 (31+23) очка в регулярном чемпионате.

Личный рекорд форварда по набранным очкам в лиге был установлен в прошлом сезоне, когда Рид записал на свой счет 55 (31+24) баллов.

8 комментариев
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Это рекорд и авангарда, 2 человека три раза выбивали по 31 шайбе, Червенка 31 шайба в 2010/11, Буше 2022/23 и Буша этот сезон, следующая шайба рекордная и для Буше и для Авангарда
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+7
Буше, продолжай и дальше забивать!
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+5
Тву Тву Тву чтобы не сглазить 🪬
Красавчик, так держат и рекорд Устоновить 🔥🤞💪
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буше, конечно суперстар для кхл. хотя и в ахл забрасывал много. контракт обязательно нужен на 2сезона
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Рид очень крут.
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Буш давай 40!
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МАШИНА!!!!
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Классная команда Авангард и всегда в этом клубе есть ТОП хоккеисты. Риду и Аве успехов!
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