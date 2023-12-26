Буше забил 31-й гол в сезоне КХЛ – повторение личного рекорда в лиге. Форвард «Авангарда» набрал 54 очка в 40 матчах сезона
Рид Буше повторил личный рекорд в КХЛ по голам в регулярном чемпионате.
«Авангард» обыграл «Сибирь» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий «Авангарда» Рид Буше забросил победную шайбу для команды в овертайме, набрав 2 (1+1) очка в игре.
Это 31-й гол форварда в нынешнем сезоне. Буше повторил личный рекорд по голам в лиге – в прошлом сезоне он забил 31 гол в 64 матчах регулярки. В этом сезоне ему для достижения такого показателя понадобилось 40 матчей.
Буше набрал 54 (31+23) очка в регулярном чемпионате.
Личный рекорд форварда по набранным очкам в лиге был установлен в прошлом сезоне, когда Рид записал на свой счет 55 (31+24) баллов.
Красавчик, так держат и рекорд Устоновить 🔥🤞💪