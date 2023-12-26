Буше забил 31-й гол в сезоне КХЛ – повторение личного рекорда в лиге. Форвард «Авангарда» набрал 54 очка в 40 матчах сезона

Рид Буше повторил личный рекорд в КХЛ по голам в регулярном чемпионате.

«Авангард» обыграл « » (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий « » забросил победную шайбу для команды в овертайме, набрав 2 (1+1) очка в игре.

Это 31-й гол форварда в нынешнем сезоне. Буше повторил личный рекорд по голам в лиге – в прошлом сезоне он забил 31 гол в 64 матчах регулярки. В этом сезоне ему для достижения такого показателя понадобилось 40 матчей.

Буше набрал 54 (31+23) очка в регулярном чемпионате.

Личный рекорд форварда по набранным очкам в лиге был установлен в прошлом сезоне, когда Рид записал на свой счет 55 (31+24) баллов.