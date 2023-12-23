Бабаев о Прохоркине: «Информация об обмене в «Трактор» не соответствует действительности. В этом клубе его не будет»

Теги Сибирь Трактор возможные переходы Шуми Бабаев КХЛ Николай Прохоркин Хоккей

Агент Шуми Бабаев сообщил, что Николай Прохоркин не перейдет в «Трактор».

– Информация об обмене Николая Прохоркина в «Трактор» не соответствует действительности. В этом клубе его не будет.

– Действительно вы запросили обмен из «Сибири»?

– Мы ничего не просили. Есть совместное обсуждение ситуации, общение с руководством. Никакого отдельного запроса нет.

– На матч с «Ак Барсом» он не попал в состав по этой причине?

– У «Сибири» есть какие-то свои мысли. Но не думаю, что его отсутствие в матче связано с тем, будет ли он обменен или нет. Так увидели состав, – сказал агент нападающего «Сибири» Шуми Бабаев.

«Трактор» – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Прохоркина. «Сибирь» может получить Тертышного

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1 комментарий
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Были травмы, парень немного отдохнёт, заиграет. Есть кто лучше???
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