Макар – 1-й в рейтинге претендентов на «Норрис» по версии The Score, Куинн Хьюз– 2-й, Йоси – 3-й
Кэйл Макар возглавил список претендентов на «Норрис Трофи» по версии The Score.
Приз вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.
Россияне не попали в топ-5 кандидатов на «Норрис Трофи»-2024 на данный момент.
1. Кэйл Макар («Колорадо»)
2. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
3. Роман Йоси («Нэшвилл»)
4. Эрик Карлссон («Питтсбург»)
5. Юнас Брудин («Миннесота»)
Бред какой-то
Я как фанат Пенс вообще хочу, чтобы его обменяли, думаю - тут многие будет солидарны
А тут он на Норрис претендует)) в том году взял приз с -25, а тут и без атаки в список вошел