Макар – 1-й в рейтинге претендентов на «Норрис» по версии The Score, Куинн Хьюз– 2-й, Йоси – 3-й

Кэйл Макар возглавил список претендентов на «Норрис Трофи» по версии The Score.

Приз вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата .

Россияне не попали в топ-5 кандидатов на «Норрис Трофи»-2024 на данный момент.

1. (« »)

2. Куинн Хьюз (« »)

3. Роман Йоси (« »)

4. Эрик Карлссон («Питтсбург»)

5. Юнас Брудин («Миннесота»)