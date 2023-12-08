Макар – 1-й в рейтинге претендентов на «Норрис» по версии The Score, Куинн Хьюз– 2-й, Йоси – 3-й

Теги рейтинги Питтсбург Нэшвилл Ванкувер Миннесота Колорадо НХЛ Эрик Карлссон Роман Йоси Юнас Брудин Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

Кэйл Макар возглавил список претендентов на «Норрис Трофи» по версии The Score.

Приз вручается лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ.

Россияне не попали в топ-5 кандидатов на «Норрис Трофи»-2024 на данный момент.

1. Кэйл МакарКолорадо»)

2. Куинн ХьюзВанкувер»)

3. Роман ЙосиНэшвилл»)

4. Эрик Карлссон («Питтсбург»)

5. Юнас Брудин («Миннесота»)

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9 комментариев
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Ну какой Карлссон? Большинство Пингвинов не работает, сверхрезультативности нет в его исполнении.
Бред какой-то
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Брудин… что?
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Туда их!
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Что-то подсказывает, он будет рекордсменом по Норрисам.
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0
Карлссон? Круто
Я как фанат Пенс вообще хочу, чтобы его обменяли, думаю - тут многие будет солидарны
А тут он на Норрис претендует)) в том году взял приз с -25, а тут и без атаки в список вошел
+1
-1
0
надо поправить, что вручается лучшему ПОЛУзащитнику
+1
-1
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Витя Хедман…
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