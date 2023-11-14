Охотюк о русском языке в «Сан-Хосе»: «Пока не запрещали. Но через всю раздевалку по-русски точно не орем»

Никита Охотюк рассказал об общении с другими российскими игроками «Сан-Хосе».

– В системе «Шаркс» очень много молодых игроков из России – в той же «Барракуде» с вами играли вратарь Романов, защитник , нападающий . Кого первым ожидаете увидеть в первой команде?

– Тут я не эксперт. Это ведь от многих факторов зависит – не только от качества игры, но и кто с какого края, какой у кого хват... Уверен, что большие шансы у всех. С Шакиром [Мухамадуллиным] знаком с «Нью-Джерси», когда он в конце первого сезона приезжал, поддерживаем связь. С Даней Гущиным одно лето тренировались вместе в Екатеринбурге. С познакомились уже в этом году. Когда лагерь был, проводили много времени, на выездах ходили на ужины вместе.

– Собственно в «Шаркс» много общаетесь с и ?

– У Барабанова дети, своя жизнь. А с Кныжовым часто и после тренировок можем посидеть, поговорить, и на льду друг другу пасуемся. В одну пару нас, правда, пока ни разу еще не ставили.

– По-русски в раздевалке разрешают говорить?

– Пока не запрещали вроде! Но через всю раздевалку по-русски точно не орем, ха-ха.

– Как дела у травмированного Барабанова? Нет у него чувства облегчения, что отскочил из-за сломанного пальца от всех этих жутких разгромов?

– Идет на поправку. Палец уже особо не болит, сегодня должен был ехать делать снимок. Мне кажется, любой игрок, когда у него травма, скучает по хоккею – даже если команда проигрывает. Для нас выйти на лед – это что-то особенное.

– Мухамадулин еще в прошлом году выступал за «Салават Юлаев». За океаном осваивается быстро?

– Да. Если честно, я удивлен, как быстро он прибавляет в английском, учитывая, что это его первый полноценный сезон в Северной Америке. Молодец, все хватает на лету. Только пока немножко стесняется говорить, – сказал защитник «Сан-Хосе» Охотюк.