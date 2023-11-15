Патрик Кэйн провел встречу с представителями «Торонто» (Джон Шэннон)

Патрик Кэйн провел переговоры с «Торонто».

Об этом сообщил инсайдер Джон Шэннон.

« начинает встречаться с представителями команд НХЛ. Слышал, что сегодня он встречался с «Торонто», – сообщил Шэннон.

34-летний нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Ранее сообщалось, что Кэйн ведет переговоры с «Рейнджерс», «Детройтом», «Флоридой» и «Баффало».

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов. В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».

По данным CapFriendly, платежка « » сейчас составляет 96,04 миллиона долларов. За счет помещения игроков в список травмированных на долгий срок клуб вписывается в потолок зарплат (83,5 млн), но располагает только 60 тысячами под ним.