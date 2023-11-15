Патрик Кэйн провел встречу с представителями «Торонто» (Джон Шэннон)

Теги возможные переходы Торонто НХЛ Патрик Кэйн Джон Шэннон Хоккей

Патрик Кэйн провел переговоры с «Торонто».

Об этом сообщил инсайдер Джон Шэннон. 

«Патрик Кэйн начинает встречаться с представителями команд НХЛ. Слышал, что сегодня он встречался с «Торонто», – сообщил Шэннон. 

34-летний нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Ранее сообщалось, что Кэйн ведет переговоры с «Рейнджерс», «Детройтом», «Флоридой» и «Баффало».

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов. В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».

По данным CapFriendly, платежка «Торонто» сейчас составляет 96,04 миллиона долларов. За счет помещения игроков в список травмированных на долгий срок клуб вписывается в потолок зарплат (83,5 млн), но располагает только 60 тысячами под ним. 

8 комментариев

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Einfach Safari
нафиг трехкратному обладателю КС и индивидуальных наград этот бестррфейник? лучше ближе к пенсии в теплые штаты перебраться к океану поближе ну или домой в Баффало
+6
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Ivan55
и куда они его воткнут? Флорида норм вариант пусть туда дует налогообложение хорошее.. поможет Ткачуку может....
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Юрий Богданов
контендер усиляется
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BigPooh - Viktor Baranov
Эх, его бы к Вашикам, будут 2 старичка пылить, вместе с Сашей
+1
-1
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Ярик01
Ответ Einfach Safari
нафиг трехкратному обладателю КС и индивидуальных наград этот бестррфейник? лучше ближе к пенсии в теплые штаты перебраться к океану поближе ну или домой в Баффало
Или "домой" в Чикаго вернуться, благо кепхит у них на 13-14 миллионов есть.
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