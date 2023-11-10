Патрик Кэйн ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ. Это «Рейнджерс», «Детройт», «Флорида» и «Баффало»
Патрик Кэйн начал переговоры с клубами НХЛ.
Пэт Бриссон, представитель нападающего, вступил в переговорный процесс с четырьмя клубами НХЛ о подписании контракта с хоккеистом.
34-летний нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.
Считается, что Патрик Кэйн ведет переговоры с «Рейнджерс», «Детройтом», «Флоридой» и «Баффало».
Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.
В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».
он везде будет играть за еду, денег он уже заработал
"Патрик пойдем ловить медуз во Флориде))"