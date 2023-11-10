Патрик Кэйн ведет переговоры с четырьмя клубами НХЛ. Это «Рейнджерс», «Детройт», «Флорида» и «Баффало»

Теги Рейнджерс Баффало Флорида Детройт НХЛ Патрик Кэйн Пэт Бриссон Хоккей

Патрик Кэйн начал переговоры с клубами НХЛ.

Пэт Бриссон, представитель нападающего, вступил в переговорный процесс с четырьмя клубами НХЛ о подписании контракта с хоккеистом.

34-летний нападающий восстанавливается после операции на бедре, которую перенес в межсезонье. Он находится в статусе неограниченно свободного агента.

Считается, что Патрик Кэйн ведет переговоры с «Рейнджерс», «Детройтом», «Флоридой» и «Баффало».

Кэйн – трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго». В НХЛ форвард провел 1180 матчей и набрал 1237 (451+786) баллов.

В прошлом сезоне он выступал за «Блэкхокс» и «Рейнджерс».

21 комментарий

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Maxim Shumov
Было бы интересно увидеть его в Баффало, в звене с Томпсоном. Да и в принципе отлично дополнил бы эту молодую банду
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copti_san
Ответ 87mores
А «Вашингтон»? Там тоже опытных игроков не хватает
Зачем ему туда? Никаких перспектив на КС нет, кореша его там тоже не играют
+7
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nikitosdaipoltos
Ответ copti_san
Зачем ему туда? Никаких перспектив на КС нет, кореша его там тоже не играют
это сарказм)
+5
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Aleksandr
Только не к рейнджерам
+5
-3
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87mores
А «Вашингтон»? Там тоже опытных игроков не хватает
+8
-6
+2
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copti_san
Ответ jigga
Обида на Ястребов а мог бы повысить рост Бедарда
За что ему на них обижаться? Просто нет времени с Бедардом нянчиться уже
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берде
Не хватает, конечно, Патрика в НХЛ. Вполне реально пару заходов на 4 КС сделать. Последнего слова ещё не сказал!
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copti_san
Ответ Maxim Shumov
Было бы интересно увидеть его в Баффало, в звене с Томпсоном. Да и в принципе отлично дополнил бы эту молодую банду
Баффало слабо сезон начали. Скорее всего в Рейнджерс на минималку вернётся
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Vince Nail
Ответ Беня_Финитас
а как же Даллас ? был слух , что за хлеб-воду готов там играть ?
действительно, был на днях слух про два клуба: Даллас и Торонто.
он везде будет играть за еду, денег он уже заработал
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newyork13
Ответ Aleksandr
Только не к рейнджерам
А чего это? )))
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Валентин Р.
в Рейнджерс уйдет, Тему прокачивать)
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K0run
Представляю как Ткачак звонит Кейну и говорит:
"Патрик пойдем ловить медуз во Флориде))"
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Колючий Пушистик
Как он в Рейнджерс влезет? Потолок то не резиновый. Скорее обратно в Чикаго.
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snipe
Можно и в Рейнджерс - Панарин сейчас в таком огне, и мертвого раскачает!
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Alexey Alexeev
странно,что не Старс.
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lokoYar
Рейнджерам придется сильно поужаться в плане кепки
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jigga
Обида на Ястребов а мог бы повысить рост Бедарда
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Беня_Финитас
а как же Даллас ? был слух , что за хлеб-воду готов там играть ?
+1
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