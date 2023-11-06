Мартемьянов после 1:4 от «Локомотива»: «За 32 дня у нас ни одного полноценного выходного. Я не имею права доставать жилы из парней больше»

Главный тренер «Амура» отреагировал на поражение от «Локомотива» со счетом 1:4.

«Не особо наша игра понравилась, больше понравился соперник. Хотел бы отметить, что « » – очень дисциплинированная команда, играет от и до по тренерскому заданию. У нас с этим есть небольшие проблемы. Корень зла я вижу именно в этом.

Наше задание было – атаковать в зоне соперника из любой позиции, но мы разыгрывали шайбу. Что хотели увидеть, то, к сожалению, не увидели. В обороне достаточно много ошибок. Результат говорит сам за себя.

Акклиматизация? Повлияло, что за 32 дня у нас ни одного полноценного выходного. Завтра будет выходной день. Я не имею права из парней больше доставать жилы. Кто не играл – будут тренироваться, остальные приедут по желанию.

Акклиматизация тоже имеет место. Она влияет больше не на физическое состояние, а на голову. Хотя мы изменили подход к этому матчу.

Анализ показал, что, возвращаясь из московского времени, мы в первых матчах выглядим не очень хорошо. Я не виню в этом парней. Они бились и сражались до конца.

После выходного будем готовиться к серьезным матчам с «Автомобилистом» и «Торпедо», – дал комментарии по ситуации .