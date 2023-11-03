19-летний вратарь «Адмирала» Иванов пропустил 5 голов и заменен в матче с «Трактором». Он перешел из СКА в обмен на Серебрякова

Сергей Иванов пропустил пять голов и был заменен в игре с «Трактором».

« » и «Адмирал» (6:0, третий период) проводят игру Фонбет чемпионата .

19-летний голкипер дальневосточников пропустил пять шайб к 44-й минуте игры и был заменен.

Место в воротах занял Павел Хомченко, который пропустил шестой гол команды в игре спустя 28 секунд.

Иванов перешел в « » из в результате обмена голкипера Никиты Серебрякова.