19-летний вратарь «Адмирала» Иванов пропустил 5 голов и заменен в матче с «Трактором». Он перешел из СКА в обмен на Серебрякова
Сергей Иванов пропустил пять голов и был заменен в игре с «Трактором».
«Трактор» и «Адмирал» (6:0, третий период) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.
19-летний голкипер дальневосточников Сергей Иванов пропустил пять шайб к 44-й минуте игры и был заменен.
Место в воротах занял Павел Хомченко, который пропустил шестой гол команды в игре спустя 28 секунд.
Иванов перешел в «Адмирал» из СКА в результате обмена голкипера Никиты Серебрякова.
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