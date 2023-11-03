Кульбаков о «Торпедо»: «Хочется просто Кубок Гагарина с этой командой. Самая важная цель»

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Иван Кульбаков Хоккей

Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков рассказал о желании выиграть Кубок Гагарина.

«Красивый город, сумасшедшая поддержка болельщиков. Так хорошо все сложилось – не только для меня, но и для других ребят.

Здесь все в совокупности: руководство клуба, тренерский штаб, игроки – все это заменяет ту атмосферу, которая должна быть дома.

Город сам по себе очень спокойный, можно и до Ледового пешком дойти, и просто прогуляться. Получаю удовольствие от него и от игры в хоккей.

Со всеми ребятами из «Торпедо» происходит такое, что люди подходят на улицах, общаются, благодарят за игру. Люди любят хоккей и живут им, весь город.

Всегда хочется большего, но сейчас с этой командой и этим городом хочется просто Кубок.

Это самое необходимое для нас всех – и для Нижнего Новгорода, и для ребят. Самая важная цель», – сказал вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков.

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