Варламов о 2-м шатауте подряд: «Не могу в это поверить. Хорошо себя чувствую в воротах. Я сыграл всего 3 матча, это только начало»

Теги Айлендерс Семен Варламов НХЛ Хоккей

Семен Варламов высказался после матча против «Вашингтона» (3:0).

Вратарь «Айлендерс» сыграл на ноль во 2-й игре подряд, отразив 32 броска.

«Я очень рад. Я не могу в это поверить. Сейчас я хорошо себя чувствую в воротах. Я сыграл всего три матча. Это только начало. Это очень долгий сезон.

Я просто должен продолжать играть хорошо. Каждый раз, когда у меня появляется возможность сыграть, я стараюсь показать себя как можно лучше и дать шанс нашей команде выиграть хоккейный матч», – сказал вратарь «Айлендерс» Семен Варламов.

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