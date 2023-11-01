Плющев о штрафе «Динамо» за празднование гола Каблукова в 1000-м матче: «Судьи не нарушили регламент, но нарушили моральные устои. Могли бы сделать исключение»

Теги судьи Илья Каблуков Владимир Плющев КХЛ Динамо Хоккей

Владимир Плющев высказался о командном штрафе «Динамо» в игре с «Сочи».

«Динамо» получило 2-минутный командный штраф в матче с «Сочи» после того, как игроки со скамейки выехали поздравить Илью Каблукова, забившего в 1000-м матче в чемпионатах России.

«Я могу сказать, что это было серьезное событие для игрока, команды, болельщиков. Судьи, дав удаление за задержку игры, не нарушили регламент, но моральные устои они нарушили.

«Динамо» не хотело затягивать время, команда просто поздравляла своего игрока, который достиг такого количества матчей за карьеру.

Судьи могли бы сделать определенное исключение, их бы за это никто не осудил точно. Люди ценят такие события и хотят быть участниками поздравлений хоккеиста. Вместо удаления судьи бы тоже могли поздравить игрока и пожать ему руку.

Тем более, что у нас постоянно говорят, что хоккей – это шоу. Так если шоу – делайте его. Хотя я с этой формулировкой далеко не согласен», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Кудашов о штрафе за празднование всей командой гола Каблукова в 1000-м матче: «Когда достигается важный рубеж, не должно быть удаления. Это вопрос шоу. В НХЛ, когда Овечкин забивал, не было удалений»

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2 комментария

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viktorpavlov70
Я в целом тоже за то, что надо было дать поздравить. Но такие вещи должны оговариваться заранее. Тем более он проводил тысячный матч, а не забил тысячную шайбу. В этом случае поздравления обычно делаются до игры. Моральные устои очень растяжимое понятие. Пропустят раз, все начнут выскакивать и поздравлять с сотой шайбой, двухсотой или шайбой в сотом матче или двухсотом и т.д. Затем с первой шайбой, десятой, с двадцать седьмой шайбой забитой в большинстве и т.д. Этот поток будет просто не остановить. У каждого игрока и команды своё понимание важности момента.
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Дмитрий9779
Как Казарцев показал ЖК Соболеву,когда тот забив гол снял футболку и показал портрет умершей мамы.Согласен.
Но это их обязанность,если не накажут то накажут их(судей)
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