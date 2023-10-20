Дюбуа сделал дубль за 12 секунд в матче с «Миннесотой» – 3-й результат в истории «Лос-Анджелеса»

Пьер-Люк Дюбуа сделал дубль за 12 секунд в матче с «Миннесотой».

Голы форварда помогли « » обыграть «Уайлд» (7:3) в регулярном чемпионате . Его признали 1-й звездой матча.

25-летний , перешедший в клуб в межсезонье из «Виннипега», отличился в концовке первого периода – на 19:02 и 19:14. Счет стал 4:2 после 2:2, второй гол оказался победным в матче.

В истории «Кингс» лишь 2 игрокам удалось сделать дубль быстрее. Ральф Бэкстрем в ноябре 1972 года забросил 2 шайбы «Бостону» за 6 секунд, а в октябре 1991 года дважды поразил ворота «Виннипега» за 10 секунд.

В активе Дюбуа стало 3 (3+0) очка в 4 играх в сезоне.