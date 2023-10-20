Дюбуа сделал дубль за 12 секунд в матче с «Миннесотой» – 3-й результат в истории «Лос-Анджелеса»
Пьер-Люк Дюбуа сделал дубль за 12 секунд в матче с «Миннесотой».
Голы форварда помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Уайлд» (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали 1-й звездой матча.
25-летний Дюбуа, перешедший в клуб в межсезонье из «Виннипега», отличился в концовке первого периода – на 19:02 и 19:14. Счет стал 4:2 после 2:2, второй гол оказался победным в матче.
В истории «Кингс» лишь 2 игрокам удалось сделать дубль быстрее. Ральф Бэкстрем в ноябре 1972 года забросил 2 шайбы «Бостону» за 6 секунд, а Яри Курри в октябре 1991 года дважды поразил ворота «Виннипега» за 10 секунд.
В активе Дюбуа стало 3 (3+0) очка в 4 играх в сезоне.
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