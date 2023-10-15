Рябыкин о 2:3 ОТ с «Автомобилистом»: «Витязь» чуть-чуть не дотерпел. Хорошая игра, но маленькие ошибки повлияли на исход»

Дмитрий Рябыкин остался доволен игрой «Витязя» против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

«Очень хорошая игра, понравилось движение. Чуть-чуть не дотерпели, поэтому проиграли. Мэйсека мы не разбирали отдельно, мы отдельно разбирали большинство « », были готовы, но маленькие ошибки повлияли на исход матча.

Не было времени работать над игрой вчетвером против шестерых, это своеобразный хоккей, мы работаем пока над обороной», – сказал главный тренер « ».