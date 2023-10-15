Рябыкин о 2:3 ОТ с «Автомобилистом»: «Витязь» чуть-чуть не дотерпел. Хорошая игра, но маленькие ошибки повлияли на исход»

Теги Витязь Автомобилист Дмитрий Рябыкин КХЛ Брукс Мэйсек Хоккей

Дмитрий Рябыкин остался доволен игрой «Витязя» против «Автомобилиста» (2:3 ОТ).

«Очень хорошая игра, понравилось движение. Чуть-чуть не дотерпели, поэтому проиграли. Мэйсека мы не разбирали отдельно, мы отдельно разбирали большинство «Автомобилиста», были готовы, но маленькие ошибки повлияли на исход матча.

Не было времени работать над игрой вчетвером против шестерых, это своеобразный хоккей, мы работаем пока над обороной», – сказал главный тренер «Витязя».

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