«Питтсбург» выиграл 103 матча в регулярках из 118 с голами Кросби и Малкина – 8-й результат в истории НХЛ для дуэтов
«Питтсбург» выиграл 103 матча из 118 с голами Сидни Кросби и Евгения Малкина.
Сегодня оба нападающих отличились в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:0).
Их результат – лучший среди действующих дуэтов и 8-й в истории.
Рекордом владеют Уэйн Гретцки и Яри Курри («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», 146 побед в матчах регулярок из 182, когда забивали оба).
1. Гретцки и Курри.
2. Уэйн Гретцки и Гленн Андерсон («Эдмонтон» и «Сент-Луис», 119 побед в 143 играх).
3. Ги Лефлер и Стив Шатт («Монреаль», 117 в 134).
4. Брайан Троттье и Майк Босси («Айлендерс», 111 в 144).
5. Стэн Микита и Бобби Халл («Чикаго», 110 в 139).
6. Уэйн Гретцки и Марк Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс», 109 в 143).
7. Горди Хоу и Алекс Дельвеккио («Детройт», 104 в 134).
8. Сидни Кросби и Евгений Малкин («Питтсбург», 103 в 118)
9-10. Фил Эспозито и Кен Ходж («Бостон», 102 в 122).
9-10. Яри Курри и Гленн Андерсон («Эдмонтон», 102 в 137).
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