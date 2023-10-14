«Питтсбург» выиграл 103 матча в регулярках из 118 с голами Кросби и Малкина – 8-й результат в истории НХЛ для дуэтов

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«Питтсбург» выиграл 103 матча из 118 с голами Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Сегодня оба нападающих отличились в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:0). 

Их результат – лучший среди действующих дуэтов и 8-й в истории. 

Рекордом владеют Уэйн Гретцки и Яри Курри («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», 146 побед в матчах регулярок из 182, когда забивали оба). 

1. Гретцки и Курри.

2. Уэйн Гретцки и Гленн Андерсон («Эдмонтон» и «Сент-Луис», 119 побед в 143 играх).

3. Ги Лефлер и Стив Шатт («Монреаль», 117 в 134). 

4. Брайан Троттье и Майк Босси («Айлендерс», 111 в 144).

5. Стэн Микита и Бобби Халл («Чикаго», 110 в 139).

6. Уэйн Гретцки и Марк Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс», 109 в 143).

7. Горди Хоу и Алекс Дельвеккио («Детройт», 104 в 134).

8. Сидни Кросби и Евгений Малкин («Питтсбург», 103 в 118)

9-10. Фил Эспозито и Кен Ходж («Бостон», 102 в 122).

9-10. Яри Курри и Гленн Андерсон («Эдмонтон», 102 в 137). 

1 комментарий

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sk0208827
Лучший дуэт НХЛ в 21 веке. дуэты из Чикаго и Вашингтона курят в сторонке.
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